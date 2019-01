Superbike Melandri | Potremmo lottare per il podio e provare a vincere delle

Superbike : il ritorno di Marco Melandri in sella alla Yamaha nel primo giorno di test a Jerez : Il giorno di Marco Melandri a Jerez de la Frontera (Spagna). Il ravennate appiedato dalla Ducati nel Mondiale Superbike è stato lungamente senza una sella poi l’offerta del Team GRT Yamaha gli ha concesso una chance per il Mondiale 2019 su una moto che il centauro italiano aveva già guidato nel 2011, giungendo secondo nel campionato e in lizza per il titolo, poi vinto dallo spagnolo Carlos Checa in sella alla Ducati 1098R. Sulla YZF-R1 ...

Superbike - a Jerez Melandri ritrova la Yamaha : E' iniziata a Jerez la due giorni di test della Superbike in vista del Mondiale 2019. In pista per la prima volta Alvaro Bautista in sella alla Ducati ufficiale, Marco Melandri di ritorno sulla Yamaha,...

Superbike - Marco Melandri rimane in sella! Guiderà la Yamaha GRT nel Mondiale 2019 : Marco Melandri proseguirà la propria avventura nel Mondiale Superbike e il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha del team GRT che entra nel massimo circuito dopo aver sfiorato il titolo Supersport con Lucas Mahias. Il romagnolo era rimasto a piedi dopo la rottura del suo rapporto con la Ducati e sembrava addirittura vicino al ritiro come aveva sibilato un paio di settimane fa dopo il GP del Qatar che aveva concluso la stagione ma ...

Superbike : Melandri ha firmato con la GRT Yamaha : ROMA - È arrivata la conferma. L'anno prossimo Marco Melandri correrà il mondiale di SuperBike con GRT Yamaha Team, al suo debutto nella competizione. Proprio per questo la scuderia oltre che a ...