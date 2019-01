Suburra | la serie 2 parte il 22 febbraio con 3 nuovi personaggi

Suburra : ritorna su Netflix la serie di "Mafia Capitale" : Cresce l'attesa per il ritorno di Suburra , la serie italiana di Netflix che funge da prequel all'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima. La seconda stagione dello show è prevista per il ...

Suburra - la serie : il trailer della seconda stagione : Debutta il prossimo 22 febbraio 2019 la seconda stagione di Suburra , la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. Netflix ...

Il silenzio di Carlo Freccero su Suburra La Serie preoccupa il pubblico di Rai2 : la serie Netflix arriverà in chiaro? : Il cruccio più grande del neo direttore di Rai2 Carlo Freccero sembra essere proprio La Casa di Carta ma nessuna parola è stata spesa per Suburra la prima serie italiana targata Netflix. Questo è il risultato della conferenza stampa che la scorsa settimana ha scosso i giornalisti e tutti coloro che hanno letto in rete le dichiarazioni di Freccero. Quest'ultimo continuava a ripetere che bisogna dire basta a NCIS, l'America che a lui non piace, ...

Da Game of Thrones a Suburra : ecco le serie tv più attese del 2019 : ... @SalvioEspo, 2 dicembre 2018 GOOD OMENS , AMAZON PRIME VIDEO, Il libro delle profezie " The Nice and Accurate Prophecies " scritto dalla strega Agnes Nutter conferma che il mondo finirà di sabato ...

Il ritorno di Aureliano - Spadino e Lele : ecco Suburra la serie 2 : Arriva su Netflix la seconda stagione del crime thriller italiano tratto dal romanzo di De Cataldo e Bonini. È ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma