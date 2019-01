Suburra 2 nel nuovo teaser che lancia i nuovi personaggi e spoilera un grande ritorno

Suburra 2 a febbraio su Netflix con il ritorno di Livia : la sorella di Aureliano nelle mani di Spadino? : Suburra 2 ha finalmente una data di messa in onda, ovvero il 22 febbraio , su Netflix , ma la cosa importante è che le poche foto messe a disposizione dalla piattaforma streaming rivelano importanti dettagli sulla trama della prossima stagione. Mentre Rai2 si prepara a mandare in onda i primi episodi, Netflix lancerà il seguito partendo proprio dal finale della prima stagione ovvero da Amedeo (Filippo Nigro) lanciatissimo verso la sua carriera ...

La Rai annuncia la data ufficiale di Suburra La Serie : la prima stagione in onda nel 2019 - ecco i dettagli : Finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale: Suburra La Serie andrà in onda su Rai2 nel 2019. L'attesa è finita e dopo la delusione del primo slittamento la rete ha confermato che i primi episodi della Serie Netflix, la prima italiana della piattaforma, si prepara a sbarcare in chiaro dal 2019. Il risvolto negativo della moneta è che la Serie prequel del famoso film firmato da Stefano Sollima non è prevista per gennaio o febbraio ma i fan ...