Standard&Poor' s | Governo italiano ottimista | nel 2019 la crescita sarà dello 0 | 7%

huffingtonpost

: #Diks sta per lasciare la #Fiorentina: volata tra #Standard #Liegi (ora in vantaggio) e #Feyenoord (sarebbe un ritorno) - AlfredoPedulla : #Diks sta per lasciare la #Fiorentina: volata tra #Standard #Liegi (ora in vantaggio) e #Feyenoord (sarebbe un ritorno) - VincenzoDeLuca : Apriamo un asilo nido presso il Tribunale di #TorreAnnunziata: un bel segnale per il territorio e le professioni in… - nomorealeon : RT @BandaiNamcoIT: Una delle più iconiche trilogie della storia dei videogiochi finalmente racchiusa in un bundle e in arrivo in Europa! Da… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Le previsioni delsul Pil "sono ottimistiche" e "per l'Italia vediamo unapiù lenta nel, al ritmo0,7%, con consumi stabili ma prospettive più basse, soprattutto rispetto agli altri paesi europei, per quanto riguarda gli investimenti". Lo evidenzia Sylvain Broyer, Chief Emea Economist di S&P in un incontro con la stampa ricordando che la stima per il 2020 del prodotto interno lordo è di un +0,9%.