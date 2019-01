Spiaggiamento straordinario di gamberetti a Ischia | “Sembrerebbe si tratti di krill

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) “Nei fondali dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno sono presenti particolari conformazioni geologiche che degradano in veri e propri canyon sottomarini in più punti. Proprio davanti la spiaggia di San Montano a circa 1-1,5 miglia si aprono le testate del complesso del canyon di Cuma, zona particolarmente frequentata da cetacei e per tale motivo definita come zona D di protezione dell’AMP (di salvaguardia dei mammiferi marini) che qui trovano condizioni favorevoli di nutrimento”: lo ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” intervenendo sulla vicenda dei. “Tali caratteristiche particolari non sono note alla maggior parte della popolazione ma si sta cercando di ampliarne la conoscenza il più possibile – ha proseguito Miccio – anche attraverso nuovi canali di comunicazione, come il portale di citizen science ...