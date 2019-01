Special Olympics | riaccende la Torcia a Bardonecchia

Sport invernali - presentati i Giochi Nazionali Special Olympics : appuntamento a Bardonecchia : A Torino sono stati ufficialmente presentati i XXX Giochi Nazionali invernali Special Olympics , competizione riservata ad atleti con disabilità intellettive che si fronteggeranno a Bardonecchia dal 13 al 18 gennaio. Oltre 500 ragazzi saranno impegnati nelle gare di sci alpino, sci di fondo, snowboard, corsa con racchette. L’evento sarà particolarmente importante per tutti i partecipanti, l’esempio perfetto di come lo Sport può essere ...

Paolo Bonolis : “ Special Olympics è una delle più belle occasioni di vita” : “La prima volta che ho partecipato alle Special Olympics come genitore ho trovato una situazione che non mi aspettavo. Ho trovato la gioia di vedere corrisposta, in ogni singolo angolo di quello stadio di Montecatini, la felicità, la felicità di tutti, la felicità di chi li accompagnava, la felicità degli atleti che gareggiavano, la serenità e la felicità degli insegnanti, degli istruttori, degli allenatori che li aiutavano nelle loro ...

Presentata al XIV convention di Special Olympics Veneto. Il Comune dedicherà un parco a Eunice Kennedy fondatrice del movimento : Lo sport per queste persone è di vitale importanza, per intessere relazioni, acquistare autonomia personale e autostima, dare fiducia ed entusiasmo alle stesse loro famiglie. Un grazie di cuore ed il ...

Calcio a 5 – I campioni della WWE in campo con gli atleti Special Olympics : Sabato a novembre un incontro di Calcio a 5 con i campioni della WWE in campo con gli atleti Special Olympics Si terrà sabato 10 novembre alle ore 15.30 a Roma, presso il “To Live Sports Center” in via Aristide Leonori 8, una partita di Calcio a 5 Unificato che vede giocare insieme, nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità intellettive. A scendere in campo, insieme agli atleti Special Olympics del Lazio convocati per ...