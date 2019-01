Spagna | bimbo di 2 anni bloccato nel pozzo | lotta contro il tempo per salvare Yulen

Spagna : bimbo 2 anni caduto in pozzo : ANSA, - MADRID, 14 GEN - La Spagna è col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino: Yulen, un bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo ...

Spagna : bimbo in pozzo - ricorda Vermicino : 13.54 pagna col fiato sospeso per un caso che ricorda quello di Alfredino Rampi, a Vermicino. Yulien, un bimbo di 2 anni e mezzo è caduto ieri in un pozzo di prospezione largo 25 centimetri e profondo 110 metri, mentre giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan, vicino a Malaga. Per tutta la notte oltre 100 persone, tra vigili del fuoco e guardia civile hanno cercato invano di contattare il bimbo. Un robot con telecamere ...

