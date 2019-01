ilnapolista

: SKY - Ha ragione Ancelotti, nessuna offerta del PSG per Allan! Francesi su Gueye dell'Everton | AreaNapoli - NapoliAddict : SKY - Ha ragione Ancelotti, nessuna offerta del PSG per Allan! Francesi su Gueye dell'Everton | AreaNapoli - napolista : Sky: «Nessuna offerta del Psg per Allan, il Napoli vuole troppo» «Il giocatore piace al club francese ma non a quel… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) «La richiesta delalta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcunaufficiale per il centrocampista brasiliano del. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo inferiore agli ottanta milioni. Sky sostiene che il Psg – per accontentare il suo allenatore Tuchel – si è gettato su Gueye dell’Everton. «Costa meno e può essere utile alla squadra».L'articolo Sky: «del Psg per, il» ilsta.