Siria | Trump avverte | ' Devasteremo economia turca se colpisce i curdi'

Siria - Trump : stop alle guerre infinite : 8.07 "Le guerre senza fine, specialmente quelle avviate sulla base di valutazioni sbagliate compiute tanti anni fa,così come quelle su cui stiamo ottenendo poco o nessun supporto finanziario o militare dai Paesi ricchi che ottengono grandi benefici dai nostri sforzi,giungeranno finalmente a una gloriosa fine" Così il presidente Usa,Trump,su Twitter Trump ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo francese, Macron, sul ritiro delle truppe ...

Siria - la retromarcia di Trump : il ritiro delle truppe Usa avverrà in modo prudente : Il ritiro delle forze statunitensi dalla Siria sarà effettuato in modo "prudente". Lo annuncia il presidente americano, Donald Trump , dopo che il 19 dicembre aveva invece parlato di un ritiro "...

Il ritiro dalla Siria e l'istinto di Trump : qualche luce - troppe ombre : L'isolazionismo degli Stati Uniti auspicato da Trump rappresenta anche un passo falso per il resto del mondo poiché crea un vuoto che regimi autoritari saranno ben contenti di riempire specialmente ...

Il Pentagono perde terzo pezzo - via il capo gabinetto. Trump frena su ritiro militari Usa dalla Siria : Il Pentagono perde un altro pezzo, il suo capo di gabinetto, Kevin Sweeney, rimasto a fianco del segretario alla Difesa per due anni. "Ho deciso che e' giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al settore privato", ha affermato sul sito web del Dipartimento della difesa la notte scorsa. Sweeney, contrammiraglio, a riposo dal 2014, e' stato alle dirette dipendenze del segretario alla difesa James Mattis, che lo scorso 20 dicembre ...

Trump : via da Siria - Isis spazzata via : ANSA, - WASHINGTON, 6 GEN - "Le truppe Usa andranno via dalla Siria velocemente": lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo spazzato via l'Isis - ha aggiunto - e l'Iran, la Russia ...

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Siria - TRUMP CONCEDE 4 MESI PER RITIRO TRUPPE USA/ New York Times - retromarcia dopo moniti militari : SIRIA, TRUMP CONCEDE 4 MESI per RITIRO TRUPPE Usa: NYT, retromarcia dopo moniti militari. Poi la lamentela su Twitter: 'Se lo avesse fatto un altro'.

Siria - Nyt : Trump concede ritiro truppe Usa in 4 mesi invece che uno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'effetto-Trump in Siria fa scoppiare la pace tra gli ex nemici : ora i Curdi si affidano ad Assad contro i turchi : Siria, una guerra ad alleanze variabili. Il nemico di ieri, può diventare il tuo salvatore. E viceversa. L'Unità di protezione popolare (Ypg), la principale milizia curda in Siria, ha fatto appello alle truppe governative perché si schierino a fianco delle proprie forze nel nord del Paese per contrastare l'offensiva annunciata dalla turchia. "Invitiamo le forze del governo Siriano, che sono obbligate a proteggere il paese, ...

CAOS Siria/ La rivincita di Trump contro la Clinton e il partito pro-Isis : Trump terrà realmente fede al proposito di ritirarsi dalla SIRIA? Ecco cosa potrebbe cambiare. Ma le resistenze del partito delle lobbies sono molte.

Siria - Erdogan invita Trump in Turchia dopo annuncio ritiro truppe - : La Casa Bianca ha comunicato che il presidente è "aperto a un potenziale incontro in futuro", dopo che nella giornata di ieri il portavoce presidenziale turco aveva annunciato l'invito

Trump : grazie Riad per "restauro" Siria : 21.10 "L'Arabia Saudita si è detta d'accordo a spendere i fondi necessari per aiutare a ricostruire la Siria. Non è bello quando un Paese molto ricco aiuta a ricostruire un Paese vicino invece di farlo fare agli Stati Uniti che sono a migliaia di chilometri di distanza?". Lo twitta il presidente Donald Trump, ringraziando Riad. Trump è stato di recente criticato per la sua difesa dell' Arabia Saudita nel caso della morte del giornalista Jamal ...

Trump : Arabia Saudita finanzierà ricostruzione della Siria al posto dell'America - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le autorità saudite, al posto degli Stati Uniti, hanno deciso di stanziare fondi per la ricostruzione della Siria. Lo ha twittato oggi lo ...

Donald Trump benedice il protettorato turco in Siria : Mattis firma l'ultimo, per lui amaro, ordine da capo del Pentagono, rivolto ai 2000 soldati di stanza in Siria: ritiratevi dalla Siria. Macron alza, inutilmente, la voce, mentre Erdogan, con la scusa della guerra all'Isis, si appresta a realizzare il "protettorato" turco di Idlib. Bashar al-Assad può anche gridare vittoria, ma la Siria, a quasi otto anni dall'inizio della guerra, è uno Stato fallito, un Paese in macerie, dove ...