Siria | il business della ricostruzione interessa tutti L’Italia ne stia fuori

ilfattoquotidiano

: Già stroncata dai giornali di sinistra perché favorevole al ritiro dalla Siria. Da tenere d'occhio, può essere un'o… - Fede_Bezzi : Già stroncata dai giornali di sinistra perché favorevole al ritiro dalla Siria. Da tenere d'occhio, può essere un'o… - Rober_Ted : @robertapinotti Tuttavia accogliere indiscriminatamente migranti economici clandestini (comunque un reato) in cacci… - RODICA82777131 : RT @mafenat: @fattoquotidiano Caritas con 1,8 mld. annui dal business accoglienza di giovanotti. Ma bimbi in Siria, Yemen, Congo senza cibo… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Da mesi il governo di Damasco sta cercando di spostare l’attenzione dal conflitto in corso alla. Nonostante proseguano i crimini di guerra, aumenti la tensione nella regione curda e altrove – anche a seguito dell’annuncio del ritiro Usa – e la situazione umanitaria in alcune parti del Paese resti estremamente grave, la comunità internazionale comincia a guardare con interesse alla questione. C’è infatti, come sempre in questi casi – basti pensare all’Iraq – aria di affari.pare non intenda tirarsi. In diverse occasioni – a partire dall’interrogazione parlamentare presentata dal senatore Gianluca Ferrara del Movimento 5 stelle il 15 novembre 2018 fino alle recentissime dichiarazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in parte poi ridimensionate – si è accennato all’opportunità di ...