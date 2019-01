Sindaco contro la mafia dei pascoli Il sostegno dei parlamentari del Pd

Bandiera pace - scontro Sindaco-Casapound : ... cosa che avviene sulla facciata del comune di Cerveteri."Ho provato a spiegare ai militanti di Casapound che - dice il sindaco - quella della pace non è una Bandiera politica, a meno che non si ...

Il Sindaco di Corleone contro Lucia Riina : 'Questa città non è più cosa loro' : Il sindaco di Corleone è su tutte le furie con la figlia minore dell'ex capo dei capi della mafia Totò Riina , Lucia: non può utilizzare il nome della cittadina in provincia di Palermo per il proprio ...

GreenAsm - tutti 'contro' Gesenu - Invocato intervento del Sindaco Latini sulle quote di TerniEnergia : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Acqua e Rifiuti Cronaca Terni TOPICS asm Gesenu GreenAsm quote rifiuti terni TerniEnergia Precedente: Orientamento scolastico, scuole aperte a Foligno ...

Sicurezza : Sindaco Rucco - 'a Vicenza al via i controlli di vicinato' : Vicenza, 11 gen. (AdnKronos) - Importante passo avanti, questa mattina, per il progetto di controllo di vicinato promosso dall'amministrazione Rucco per sperimentare nuove forme di Sicurezza partecipata. L'iniziativa, che prevede la costituzione di gruppi di cittadini chiamati a segnalare attraverso

Palermo - il Sindaco Orlando protesta contro Libero : "Titolo vergognoso" : Il quotidiano scrive: "Comandano i terroni", riferendosi al fatto che tre delle quattro cariche istituzionali più alte del Paese sono rivestite da cittadini meridionali

Sestini 'Quella foto l ho regalata al mondo - il viceSindaco di Trieste non può usarla contro i migranti' : 'Io quella fotografia l'ho regalata al mondo, per cause umanitarie. Ho lavorato due anni per trovare un'immagine che raccontasse quei viaggi della speranza. Un politico non puo usarla così, e ...

Nunzia De Girolamo contro Leoluca Orlando : 'Vorrei un Sindaco che non si occupasse di questioni di visibilità' : 'Vorrei un sindaco che si occupa dei rifiuti e dei servizi ai palermitani e non di questioni di visibilità. Io mi indigno sindaco. Siete tutti di sinistra, tutti che volete la scena'. Nunzia De ...

Matteo Salvini contro il Sindaco “anti-cattiveria” : “Mi dà del coglione - cos’ha nel cervello?” : Il ministro dell'Interno risponde al Sindaco di Luzzara Andrea Costa che ha diramato un'ordinanza anti-cattiveria: "Mi dà pubblicamente del coglione e dice che punto all'infermità mentale, quanto volontariato dovrà fare questo poveretto in base alla sua stessa ordinanza? Ma cos'hanno questi nel cervello?"Continua a leggere

Sindaco M5S di Carrara contro il Decreto Sicurezza : "Non ci piace - creerà problemi" : Carrara si interroga sull'adozione del Decreto Sicurezza. Il Comune è in mano ai 5 Stelle, guidato da Francesco De Pasquale, un amministratore che non riesce a nascondere in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà per il provvedimento che a livello nazionale è stato adottato dal suo partito insieme alla Lega."Non ci piace, siamo contrari, ci creerà un po' di problemi. Comunque decideremo ...

La Boldrini contro il viceSindaco di Trieste : "Ma che persona è?" : 'Dovevano abolire la povertà e invece si accaniscono contro i poveri. Un uomo, un vicesindaco, che getta in un cassonetto le coperte di un senzatetto per poi vantarsene su Facebook, che persona è?' . ...

Il Sindaco di Pomezia contro il dl Sicurezza - ma non ha letto la legge - : La rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza è iniziata. Ora che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, hanno deciso di sospendere il decreto, c'è già una ...

Decreto sicurezza - il Sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : "Non si possono negare diritti" : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà, sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia, non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di non applicare il Decreto sicurezza (Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napoli in testa),

