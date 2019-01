Serie A Parma | Inglese si è allenato con i compagni

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Parma - Ceravolo verso la Serie B : Fabio Giovanni Ceravolo sempre più vicino al Benevento. Secondo La Gazzetta dello Sport , la trattativa col Parma sta andando nel migliore dei modi e già nel corso della prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Serie A - Parma-Roma 0-2 : ora la zona Champions è a due punti : Di Francesco può trascorrere una sosta serena. La Roma batte il Parma 2-0 con i gol di Cristante e Under e torna a vincere anche in trasferta. Una bella conferma dopo il 3-1 al Sassuolo nel boxing day.

Serie A LIVE - i match delle 15 : Inter a Empoli - il Parma ospita la Roma : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Serie A - diretta Parma-Roma dalle 15.00 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - La Roma scende in campo al Tardini con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto a Santo Stefano contro il Sassuolo. Torneranno tra i titolari Dzeko ed El Shaarawy. Dall'altra parte ...

Probabili Formazioni Parma – Roma - Serie A 29/12/18 : Probabili Formazioni Parma – Roma, Serie A 29/12/18Entrambe le squadre vengono da un’ultima giornata soddisfacente, dove hanno raccolto due vittorie importanti. Il Parma è una delle sorprese del campionato mentre la Roma alterna alti e bassi che non permettono ai giallorossi di occupare una posizione in classifica degna delle aspettative.Parma – D’Aversa viaggia sulle ali dell’entusiasmo (e pensare che è stato a un passo dall’esonero in ...