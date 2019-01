Scossa di terremoto in Emilia Romagna nella zona di Forlì e Cesena Epicentro Ravenna

Terremoto - forte Scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Terremoto - forte Scossa di magnitudo 4.6 tra Forlìm e Cesena : avvertita anche in Veneto : scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 tra Cesena e Forlì. Il sisma è stato avvertito alle 00,03 e 56 secondi. Molta gente si è riversata in strada dalla paura. Al momento non si...

Scossa di terremoto di magnitudo 4 - 6 a Ravenna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4,6 è stata registrata a mezzanotte e 4 minuti a Ravenna. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità d 25 chilometri con ipocentro poco distante dal Lido di Dante, sulla costa.

Scossa di terremoto magnitudo 4.6 in centro Italia - avvertita in molte regioni : Scossa di terremoto magnitudo 4.6 scala Richter registrata dagli strumenti Ingv appena passata la mezzanotte del 15 gennaio con epicentro in zona Forlí-Cesena-Ravenna. L'evento tellurico distintamente avvertito in una vasta zona del centro Italia, da Bologna a Ravenna fino a Venezia e Trieste. molte chiamate ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Terremoto - forte Scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/8 ...

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna nella zona di Forlì e Cesena : Forte Scossa di Terremoto avvertita distintamente in Emilia Romanga, con probabile epicentro tra Forlì e Cesena. Secondo l'Ingv la Scossa dovrebbe aver avuto una magnitudo tra il 4.1 e il...

Scossa di terremoto magnitudo 4.1 in centro Italia zona Cesena-Forlí - avvertita in molte regioni : Scossa di terremoto magnitudo tra 4.1 e 4.6 scala Richter registrata dagli strumenti Ingv appena passata la mezzanotte del 15 gennaio con epicentro in zona Forlí Cesena. L'evento tellurico distintamente avvertito in una vasta zona del centro Italia, da Bologna a Ravenna fino a Venezia e Trieste.Continua a leggere

Terremoto - forte Scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte. La scossa, secondo le prime stime preliminari dell’INGV, si sarebbe verificata nella zona di Ravenna, con una magnitudo vicina a 5.0 Richter. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a ...

Lieve Scossa di terremoto nel Carso triestino : Lieve scossa di terremoto alle 04:45 in località Monrupino, sul Carso triestino: secondo l’Istituto di oceanografia e geofisica sperimentale l’evento è stato di magnitudo 1.4, e l’epicentro è stato localizzato a 2 km da Monrupino. L'articolo Lieve scossa di terremoto nel Carso triestino sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.6 nel basso Tirreno : epicentro al largo della Calabria - nel piano di Wadati-Benioff : 1/5 ...

Scossa di terremoto magnitudo 3.6 nel Tirreno Meridionale : Una Scossa di magnitudo 3.6 e' stata rilevata dall'Ingv alle 12.20 nel Tirreno Meridionale, di fronte alle coste calabresi e a 74 km da Cosenza. La Scossa ha avuto una profondita' di 284 km.

Scossa di terremoto nel meranese : MERANO. Scossa di terremoto in serata nel meranese. L'evento, durato pochi secondi alle 19.42 con una magnitudo 2.8, ha avuto come epicentro la zona di Moso in Passiria. Il terremoto si è sentito ...

Terremoto : Scossa in Nord Italia - al confine con l’Austria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Grecia : forte Scossa a Creta [MAPPE e DATI] : 1/5 ...