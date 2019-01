Sci | per Eurosport record di ascolti nel “Four Hills Tournament”

Sci alpino - Non c'è pace per Wengen : annullata la prima prova di discesa di Coppa del Mondo : Ancora problemi a Wengen: annullata la prima prova di discesa di Coppa del Mondo. Si va in pista mercoledì Ancora problemi a Wengen, dove sabato è stata cancellata la seconda discesa consecutiva di ...

L'uScita di Mortal Kombat 11 per Switch potrebbe slittare a maggio : Nonostante inizialmente sia stata confermata una data di uscita mondiale fissata per il 23 aprile, sembrerebbe che Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch sia stato rimandato fino al 10 maggio in Europa.Come segnala Nintendolife, diversi rivenditori europei hanno aggiornato contemporaneamente le loro schede del prodotto per la versione Switch del gioco, modificando la data di uscita prevista dal 23 aprile alla nuova data di maggio menzionata sopra. ...

Sci alpino – Non c’è pace per Wengen : annullata la prima prova di discesa di Coppa del Mondo : Ancora problemi a Wengen: annullata la prima prova di discesa di Coppa del Mondo. Si va in pista mercoledì Ancora problemi a Wengen, dove sabato è stata cancellata la seconda discesa consecutiva di Coppa Europa che era prevista nel calendario. Nella località svizzera è in programma la prossima tappa di Coppa del Mondo maschile, ma le difficili condizioni meteo per ora hanno già costretto gli organizzatori a una piccola modifica: ...

Sci alpino – Tutto pronto per lo slalom di Plan de Corones : le sensazioni delle azzurre : Da Federica Brignone a Marta Bassino: le sensazioni delle azzurre in vista dello slalom gigante di Plan de Corones Le dichiarazioni delle azzurre alla vigilia del gigante femminile di Plan de Corones. Federica Brignone: “Sto bene, al di là del pettorale rosso e dei miei precedenti su questa pista. Fisicamente sono in forma, sciisticamente le sensazioni sono buone e sono anche abbastanza veloce, quindi mi presento con buone ...

Bambina picchiata a morte negli Usa per aver roveSciato aranciata su una Xbox : Sarebbe stata colpita con calci e pugni per aver rovesciato dell’aranciata su di una Xbox: è questo il motivo della tragica fine di Skylar Mendez, Bambina di appena 4 anni ‘rea’ d’aver inavvertitamente lasciato cadere dell’aranciata sulla console di gioco del compagno della madre, il 19enne Jonathan Fair. Il corpicino inerme della piccola innocente sarebbe stato rinvenuto totalmente coperto di lividi, procurati con molta probabilità con calci e ...

“Mamma ho perso il treno”. I genitori salgono a bordo e laSciano in stazione il figlio di 7 anni : E' accaduto qualche giorno fa alla stazione di Treviso: i genitori erano saliti a bordo di un treno per aiutare dei parenti a sistemare i bagagli, ma il convoglio è improvvisamente partito.Continua a leggere

Australian Open - premi in creScita : 39 milioni per l’edizione 2019 : Il montepremi è cresciuto del 14% e la manifestazione di Melbourne punta a raggiungere il giro d'affari degli US Open, i re del business. L'articolo Australian Open, premi in crescita: 39 milioni per l’edizione 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

[Il punto] Pensioni : sono almeno sette le vie percorribili per laSciare prima il lavoro. Ecco quali : Le strade del signore sono infinite, quelle per la pensione no. Tuttavia esistono più possibilità per raggiungere, almeno teoricamente, la pace Pensionistica. Vediamo allora quali canali di uscita si ...

Devotion : l'ispirato horror in prima persona ambientato nella Taiwan del 1980 ha una data di uScita : lo sviluppatore Red Candle Games ha annunciato che il suo gioco horror in prima persona, Devotion, uscirà il 13 febbraio, riporta Comicbook.Per chi non lo sapesse, Devotion è un gioco horror in prima persona ambientato nella Taiwan del 1980. L'annuncio del titolo risale al mese di luglio dello scorso anno."La storia ruota attorno a una famiglia apparentemente ordinaria di tre persone che viveva in un vecchio complesso di appartamenti", recita ...

Una nuova terapia per la cura dell’osteoporosi - scoperta la proteina che blocca la creScita ossea : L’osteoporosi è una condizione di indebolimento delle ossa che si verifica con l’avanzare dell’età e, sebbene sia comune a entrambi i sessi, ad esserne maggiormente colpite sono le donne: dopo i 65 anni, infatti, ne soffre 1 su 4. I risultati di uno studio pubblicato su Nature Communications potrebbero aprire la strada a nuove terapie contro l’osteoporosi. Sembra, infatti, che il blocco di alcune proteine nel cervello, ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : buona la prima per Federer e Nadal - l’uScita di scena di Murray - fuori Isner : La prima giornata del tabellone maschile degli Australian Open è andata in archivio e le emozioni non sono mancate. Sul cemento di Melbourne i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina si sono esibiti in cerca del risultato pieno. Nadal E Federer OK – Era il giorno dell’esordio dei due monumenti della disciplina: Rafael Nadal (n.2 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo). Le attese non sono state deluse e i due ...

Il test d'intelligenza più breve del mondo : solo 1 persona su 6 sa rispondere. E voi ci riuScite? : Il test di intelligenza più breve del mondo è composto da 3 domande ed è stato sviluppato dal professor Shane Fredrick. Sembra semplice, in realtà richiede un'attenta analisi: solo il 17% delle persone cui è stato sottoposto durante uno ...

Cesare Battisti - lo striScione dei sinistri estremisti : "Amnistia per i compagni" : "Battisti libero, amnistia per i compagni, noi restiamo". Così recitava uno striscione affisso domenica sera 13 gennaio in Via degli Annibaldi, nei pressi del Colosseo, a Roma, con tanto di stella a cinque punte rossa. La Digos lo ha subito rimosso. Poco dopo c'è stata la rivendicazione sul profilo