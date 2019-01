Schick e Pastore si svegliano | Roma sorride

ilfogliettone

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un minuto per centrare la qualificazione e altri 89 di allenamento a buon ritmo: tanto basta alladei 'desaparecidos' (, Kardorsp, Marcano) per regolare l'Entella 4-0 e diventare l'ultima promossa ai quarti di Coppa Italia e prepararsi al meglio per l'anno nuovo che adesso le prepara un menu' niente male (Torino, Atalanta, Milan in campionato e la Fiorentina nei quarti di Coppa). All'ex squadra di Zaniolo non riesce il miracolo di Marassi ma esce a testa alta dall'Olimpico, con la convinzione di essere solo di passaggio in Serie C, dopo le peripezie giudiziarie della scorsa estate. In tante fasi del match, anzi, la differenza di categoria tra e due squadre non si e' avvertita, anche se i giallorossi quando sono venuti avanti hanno sempre dato l'impressione di poter far male.irpLa partita si mette subito in discesa per lache passa dopo appena 21": pronti ...