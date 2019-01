Sanremo | Salvini replica alle critiche di Claudio Baglioni | ' Ti pagano gli italiani'

Sanremo 2019 - Matteo Salvini a Non è l'arena : "Cosa temo per il Festival di Claudio Baglioni" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sul Festival di Sanremo dopo le polemiche sollevate da Claudio Baglioni sugli immigrati. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, il ministro dell'Interno attacca: "Spero che il Festival di Sanremo continui a essere il Festival della canzone italiana e non

Salvini : «Spero che il Festival di Sanremo non sia la Festa dell'Unità» : di Simone Pierini ' Spero che il Festival di Sanremo continui a essere il Festival della canzone italiana e non la Festa dell'Unità ', ma quest'anno 'a Sanremo non ci vado perchè ho le giornate ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Claudio Baglioni : "Ti pagano gli italiani - taci" : Ufficiale: il Festival di Sanremo si è già trasformato in guerriglia politica. Ora, infatti, Matteo Salvini rompe il silenzio e replica a Claudio Baglioni, che nella conferenza stampa di presentazione della kermesse ha duramente attaccato le politiche sull'immigrazione del leghista. "A me piace Bagl

Salvini non andrà a Sanremo : "Baglioni deve evitare i comizi" : Il vicepremier dopo le polemiche di questi giorni per le dichiarazioni del direttore artistico sulla politica messa in campo dal governo sull'emergenza immigrazione, spiega la sua posizione: 'A me ...

A Salvini piace Baglioni - quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

Matteo Salvini : "Baglioni non usi il palco di Sanremo per fare comizi" : "Siccome Baglioni è pagato dai cittadini italiani, da una rete pubblica, per una iniziativa pubblica, se evita di usare il microfono e il palco di Sanremo per fare comizi gli italiani gliene saranno grati". Lo ha detto Matteo Salvini commentando quanto detto da Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival."A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia, Battisti, De Andrè, ...

Saga Sanremo - Di Battista con Baglioni contro Salvini : Era arrivata una replica a stretto giro da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che su Twitter rivendicava una titolarità esclusiva a occuparsi di migranti da parte della politica: «Canta ...

Festival di Sanremo - pure Claudio Bisio contro Salvini : "Sto con Baglioni. Michele Serra il mio autore" : Il Festival di Sanremo si fa sempre più politico. La kermesse dell'Ariston, ancor prima del via, si preannuncia una sorta di assedio alle politiche di Matteo Salvini. Insomma, le polemiche non mancheranno. Già, perché alle bordate di Claudio Baglioni sulla "farsa" (a suo dire) relativa agli immigrat

Sanremo Claudio Baglioni contro Matteo Salvini : Le dichiarazioni che ha fatto Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: «Mai più all’Ariston se ci sono io», avrebbe detto. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di ...