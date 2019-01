Sanremo 2019 | Matteo Salvini a Non è l' arena | ' Cosa temo per il Festival di Claudio

Sanremo 2019 - quanto 'guadagnano' Baglioni - Bisio e Raffaele? : Inizia il giro di ipotesi sui compensi dei conduttori del Festival. I compensi dei conduttori di Sanremo sono uno dei principali argomenti di conversazione - spesso polemica - alla vigilia del Festival. A riportare alcune prime ipotesi sull'ammontare dei compensi per Sanremo 2019 ci pensa Radio 105, che mette nero su bianco alcune indiscrezioni.prosegui la letturaSanremo 2019, quanto 'guadagnano' Baglioni, Bisio e Raffaele? pubblicato su ...

Grazie dei Fiori - Pino Strabioli torna su Rai 3 per prepararci a Sanremo 2019 : Sanremo 2019 si avvicina e (il sempre interessante) Pino Strabioli ci ricorda quanto il Festival sia patrimonio della cultura e del costume italiano con un nuovo ciclo di Grazie dei Fiori, che torna nell'access prime time di Rai 3 da questa sera, domenica 13 gennaio, per 5 settimane.

Sanremo 2019 - non ammessa alla gara una canzone ‘sovranista’ dei New Trolls : Il Festival di Sanremo 2019 è nato sotto il segno delle polemiche politiche. È bastata la risposta di Claudio Baglioni ad una domanda sulla questione dei migranti di Laura Rio, firma del Giornale, per dare il via ad una vera e propria bufera che ha tolto spazio a tutto il resto, mettendo brani, interpreti, presentatori ed ospiti della kermesse in secondo piano. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva duramente criticato le parole ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Claudio Baglioni : 'Ti pagano gli italiani - taci' : Ufficiale: il Festival di Sanremo si è già trasformato in guerriglia politica. Ora, infatti, Matteo Salvini rompe il silenzio e replica a Claudio Baglioni , che nella conferenza stampa di presentazione della kermesse ha duramente attaccato le politiche sull'immigrazione del leghista.

Sanremo 2019 - ecco quanto prendono Claudio Baglioni e Claudio Bisio : cifre pazzesche : Come ogni anno, le polemiche sul cachet di Sanremo non mancheranno. Soprattutto se pensiamo che Claudio Baglioni e Claudio Bisio prendono soldi pubblici , dunque i nostri, per fare comizietti politici

Sanremo 2019 - Dopofestival : Rocco Papaleo affiancato da due donne : Sanremo 2019, conduttori Dopofestival: Rocco Papaleo sarà affiancato da due vallette Due giorni dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale del 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, che andrà in onda da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019 su Rai1, sono stati svelati anche i nomi delle conduttrici del Dopofestival: con Rocco Papaleo, come scrive anche Davide Maggio, ci saranno infatti due donne, ossia Anna Foglietta e Melissa

Sanremo 2019 : Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto al fianco di Papaleo al Dopofestival : Melissa Greta Marchetto Definiti i conduttori del Festival di Sanremo 2019 (con Claudio Baglioni ci saranno Virginia Raffaele e Claudio Bisio), conosciamo ora la 'squadra' che guiderà il Dopofestival. Con Rocco Papaleo, annunciato nel corso della mini kermesse di dicembre Sanremo Giovani, ci saranno due volti femminili più o meno noti al telespettatore. Come anticipa Dagospia, al fianco dell'attore potentino arriva la collega

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : “Sui migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Anch’io parlerò di attualità” : “Rispetto a ciò che ha detto in conferenza stampa sul tema dei migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti ? Mi è sembrata una dichiarazione assennata e condivisibile”. A dirlo è Claudio Bisio, il co-co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo in un’intervista a La Stampa, all’indomani della polemica politica sulle dichiarazioni fatte dal direttore artistico e conduttore del Festival ...

Sanremo 2019 - Giancarlo Magalli contro Claudio Baglioni : 'Io non l'avrei fatto' : "Un presentatore può commentare l'attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti giusti. E forse la conferenza stampa del festival di Sanremo non è il momento giusto per una dichia

Sanremo 2019 - Fiorella Mannoia sta con Claudio Baglioni : 'Che cosa ha detto di strano?' : Poteva mancare Fiorella Mannoia? Ovviamente no. Anche lei interviene nello scontro tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini sulla questione migranti. La cantante difende il direttore artistico di Sanremo che ha criticato il governo. Su Twitter, l'interprete di Quello che le donne non dicono, dichiara:

