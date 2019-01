Salvini chiama Bolsonaro | Grazie a nome dell' Italia

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Castelvolturno e il traffico di organi - il sindaco chiama Salvini : «Venga» : «Non conosco i dettagli dell'indagine sul traffico di organi che sarebbe gestito dalla mafia nigeriana, ma di certo non mi meraviglia conoscendone la spietatezza. Lo Stato deve essere...

Crisi migranti - Fico "chiama" i colleghi presidenti Ue : superare l'emergenza | Salvini : sbarchino a Malta : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

Salvini - chiamare terroristi i militanti di Hezbollah è un assist per Israele : “Chi vuole la pace, sostiene il diritto all’esistenza e alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione”. Il tweet del nostro ministro Salvini ha scatenato un putiferio, mettendo in imbarazzo la Difesa italiana impegnata militarmente proprio nel sud del Libano. Hezbollah, il “Partito di ...

Salvini chiama Hezbollah "terroristi islamici" per la Difesa sono "dichiarazioni preoccupanti" : "Preoccupazione" e "imbarazzo" trapelano da fonti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil dopo il post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei "terroristi islamici". "Non vogliamo alzare nessuna polemica - spiegano le stesse fonti - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud ...

Salvini : “Creare Asse Roma-Berlino”. Polemica per l'espressione che richiama il patto Hitler-Mussolini : "L'Asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia", questa la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali durante una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.Le parole di Salvini riportano subito alla mente l'intesa sottoscritta da Adolf Hitler e Benito Mussolini, nota come ...

Bolzano - smantellata banda dello spaccio. Salvini esulta su Twitter - ma il procuratore lo richiama : Bolzano . E' di 21 arresti ulteriori quattro ordinanze di custodia cautelare attualmente in corso il bilancio dell'operazione antidrogra della Squadra Mobile di Bolzano, che ha smantellato, di fatto, ...

Arezzo - la solidarietà a Fredy : 'Noi con lui - difesa legittima'. E Salvini lo chiama : Anche alcuni esponenti della politica si sono schierati. Salvini si dice pronto a fare tutto il possibile per lui e lo ha chiamato al telefono. A riferirlo è l'avvocato Alessandra Cheli, uno dei ...

Salvini chiama (ma Fredy - "scosso" - non risponde) : "Era nell'aria, c'erano tutte le condizioni perché potesse accadere, l'avrei fatto anch'io nei suoi panni, se la cercano". È questo il vox populi da Monte San Savino, città dove vive e lavora Fredy Pacini, il gommista che la scorsa notte ha sparato e ucciso a Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo che insieme ad un complice aveva appena sfondato una delle vetrate della sua azienda.In mattinata squilla il cellulare dell'avvocato ...

Salvini chiama Gattuso : "Un grande allenatore" : La risposta di Gattuso è stata piuttosto dura: 'Salvini pensi alla politica con tutti i prblemi che ha l'Italia'. Adesso il gesto del vicepremier potrebbe chiudere il caso.

La sinistra del Medioevo ha un’inconfessabile eroe : si chiama Salvini : Matteo Salvini lo ripete spesso. Lo ha ripetuto il 13 novembre, dicendo che “da sinistra mi dicono che sono troppo cattivo”. Lo ha ripetuto il 12 novembre, dicendo che se “da sinistra mi attaccano con cortei e insulti è segno che siamo sulla strada giusta”. Lo ha ripetuto il 10 novembre, dicendo che

La sinistra del Medioevo ha un'inconfessabile eroe : si chiama Salvini : ...che il bipolarismo del futuro è quello che può nascere tra le idee di chi oggi si trova al governo e quelle di chi un domani riuscirà a trasformare dall'opposizione la nuova divisione del mondo non ...

Salvini risponde a Salmo : lo chiama 'fratello' e lo invita ad 'aprire la mente' : Come ampiamente previsto dai più, è arrivata nella tarda mattinata di oggi la risposta pubblica del vice Premier, nonché ministro dell'Interno e tutt'ora segretario della Lega, Matteo Salvini, alle dichiarazioni rilasciate da Salmo durante una recente intervista concessa ai microfoni del noto magazine musicale Rolling Stone. Il rapper aveva espresso un pensiero a dir poco critico nei confronti della Politica dell'attuale governo in materia di ...