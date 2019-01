Russia | dichiarata deceduta si sveglia in camera mortuaria | poi muore di ipotermia

Blastingnews

: RT @Scatassa1: La famiglia Whelan dice che egli era in Russia per partecipare al matrimonio di un amico.Un parlamentare russo, ha accennato… - Scatassa1 : RT @Scatassa1: La famiglia Whelan dice che egli era in Russia per partecipare al matrimonio di un amico.Un parlamentare russo, ha accennato… - Scatassa1 : La famiglia Whelan dice che egli era in Russia per partecipare al matrimonio di un amico.Un parlamentare russo, ha… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) E'non di una morte naturale e neanche di malattia, ma diper troppa esposizione, da viva, in una cella frigorifera di un obitorio. Il peggiore incubo di ogni essere umano, forse, ovvero quello di essere creduto morto non essendolo, per poi rirsi in una bara o in una cella frigorifera, è realmente accaduto inLa vittima di questa orrida vicenda, una donna di 62 anni, data per morta quando era viva e invece aveva solo avuto un malore, è poi effettivamentedopo poche ore per il troppo tempo passato in condizioni estreme a bassissime temperature in una...