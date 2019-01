ilfattoquotidiano

: Roma, il fratello del “libanese” della Banda della Magliana è indagato per l’omicidio di Andrea Gioacchini - fattoquotidiano : Roma, il fratello del “libanese” della Banda della Magliana è indagato per l’omicidio di Andrea Gioacchini - proff983 : @alessan70617102 Ha il fratello e i parenti troppo vicini a Roma.... consiglierei un penitenziario in Sardegna....!… - Stefano91053632 : RT @FabioBartolucci: @nzingaretti Lo stesso rigore con cui lei affermava che a Roma l'acqua era finita? Almeno tu fratello è bravo a recità… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Perdi Andrea Gioacchini, morto il 9 gennaio scorso all’ospedale San Camillo in seguito all’agguato di cui è stato vittima davanti a un asilo nido, a, èAugusto Giuseppucci, 65 anni,di Franco ‘er Negro’, bossucciso nel 1980 in un agguato in piazza San Cosimato, ‘il Libanese’ per chi ha letto il libro dello scrittore Giancarlo De Cataldo ‘nzo criminale’. A riconoscerlo sarebbero stati alcuni testimoni: Giuseppucci, che nega qualsiasi responsabilità nel, è stato sottoposto alla prova dello stub, il tampone adesivo che raccoglie le tracce di esplosivo presenti eventualmente sulle mani. E questa potrebbe essere la prima svolta nelle indagini sul delitto, una vera e propria esecuzione in stile mafioso. Ma il lavoro degli inquirenti è solo all’inizio, considerando la lista di persone che ...