Roma | alle 11 30 Battisti a Ciampino | presente Salvini

Volontariato - vertice a Roma per la tassa sulla bontà : il governo apre alle modifiche sull'Ires : "Positivo e costruttivo". Così è stato definito il vertice di giovedì 10 gennaio a Palazzo Chigi fra la delegazione del Forum del terzo settore e altri rappresentanti del non profit con il governo ...

Scintille Raggi-Salvini : 'A Roma più polizia' - 'Pensi alle buche' : Sono Scintille tra il Movimento 5 Stelle di Roma e Matteo Salvini. Questa volta, il detonatore è l'agguato davanti ad un asilo della Capitale, nel quartiere periferico della Magliana. La sindaca ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuovo avviso di criticità per “temperature estreme” : “Per la giornata di venerdì 11 gennaio la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. In maggior dettaglio, per le zone di Allertamento collinari (A2, C2, E2, G2) e per le zone di crinale dal parmense al bolognese (C1, E1) i valori medi ...

Picasso. La scultura. Alla Galleria Borghese a Roma : Giovanni Lauricella Straordinaria antologica al museo Borghese di Pablo Picasso , grande artista che non vedevamo in mostra da parecchi anni, esposizione che continua il tema delconcetto di scultura ...

La storia infinita della 'monnezza' - Roma torna alle discariche : Roma, 9 gen., askanews, - Possibile svolta nella crisi dei rifiuti che stringe la Capitale: nella riunione della cabina di regia voluta dal ministro dell'ambiente Sergio Costa tenutasi ieri presso il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Roma - De Rossi si allena in palestra : scongiurata l'operazione : Roma - De Rossi non si opera. Il capitano della Roma non ricorrerà all'intervento chirurgico per risolvere il fastidioso problema alla cartilagine del ginocchio che lo sta tenendo fuori dal campo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Bambini maltrattati dalle maestre in un asilo dei Castelli Romani : Arrestate dai carabinieri tre maestre e una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su Bambini, dai tre ai cinque anni, all'interno di un asilo dell'area dei Castelli Romani ,...

CALCIOMERCATO Roma/ Ultime notizie - rinforzi a centrocampo? Dipende dalle condizioni di De Rossi : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: il colpo sognato da Monchi è Piatek, piacciono i giovani Bennacer, Traore e Lucas Ribeiro.

Caso rifiuti davanti alle scuole di Roma - la Grillo gela Raggi : «Il Comune pulisca» : Le pile di immondizia in strada, i ratti che fanno capolino nelle scuole, i presidi che minacciano di tener chiuse le aule per «rischi sanitari». La crisi della monnezza Romana allarma...