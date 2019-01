Rocca Priora calcio | I cat | Sabelli | «L’obiettivo è migliorare il quinto posto

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Mazzi : «Spiace per com’è andata nel derby - ma guardiamo avanti» : Roma – Il Rocca Priora non riesce a spiccare il volo nel derby di Monteporzio contro l’Atletico. Dopo le vittorie con Novauto e Montelanico, la squadra di mister Paolo Lunardini è stata frenata sul campo dei “cugini” in un match molto sentito e agonisticamente acceso. «E’ stata una partita tosta come ci aspettavamo e l’abbiamo affrontata con alcune assenze importanti – dice il portiere classe 1987 Alessandro Mazzi – Nel primo tempo, ...

Rocca Priora (calcio - I cat.) - la carica del neo dirigente Giovannetti : «Gruppo valido - ripartiremo» : Roma – Quella appena messa alle spalle è stata una domenica complicata per la Prima categoria del Rocca Priora . Il derby perso 5-2 in casa del Real Rocca di Papa è stato sicuramente amaro. «Una partita un po’ particolare nel suo andamento perché siamo stati anche momentaneamente sull’1-1 e poi abbiamo provato a reagire nel secondo tempo andando sul 3-2, ma subendo successivamente le ultime due marcature» racconta Natale Giovannetti , ...

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Ponzo : «A Rocca di Papa per ripartire - è un derby e ci teniamo» : Roma – Sei partite di campionato e il bilancio del Rocca Priora è in perfetto “equilibrio”: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il secondo k.o. stagionale è arrivato domenica scorsa sul campo amico del “Montefiore”, inzuppato d’acqua per la forte e costante pioggia caduta su Roma e provincia. Il 2-4 subito per mano del Valle Martella viene analizzato dal centrocampista esterno classe 1993 Federico Ponzo. «Giocando in casa speravamo ...