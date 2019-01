Ritiro Murray – Kyrgios pensa positivo | “Andy è tornato e sta giocando | i risultati

Ritiro Murray - il messaggio toccante di Djokovic : “da ragazzini ho capito che saresti stato un grande rivale - sii forte Andy” : Novak Djokovic ha rivolto un messaggio toccante ad Andy Murray dopo l’annuncio del suo Ritiro: il campione di Belgrado ha ricordato il giorno in cui i due si sono conosciuti Nei giorni scorsi, con grande sorpresa di tutto il mondo del tennis, Andy Murray ha annunciato il suo Ritiro. Il campione scozzese ha spiegato di non riuscire ad esprimersi al meglio, a causa dei continui problemi fisici legati all’infortunio all’anca ...

La stampa italiana sul Ritiro di Murray - Scanagatta - Crivelli - Clerici - Semeraro - Azzolini - . Seppi invece suona la nona - Viggiani - : Sir Andy si ferma qui , Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport, Quelle lacrime, cosa umane perché svelano i tormenti del cuore, moltiplicano la tristezza. La sua personale, perché abbandonare il ...

Tennis - Andy Murray annuncia in lacrime il suo Ritiro : “Non posso continuare così” : “Non posso continuare così”. In una conferenza stampa shock a Melbourne, l’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì – torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale – ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e ...

