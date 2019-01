Rider | min Lavoro | pronta la norma

Rider : entro marzo la norma per le tutele su malattie - infortuni e paga minima : Pronta la norma che regolerà il contratto di lavoro dei Rider. Lo annuncia il ministero del Lavoro, assicurando che 'entro marzo ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle app di food ...

I 'criminali' da Ridere di Bruno travolgono il box office : Inarrestabile la commedia di Massimiliano Bruno 'Non ci resta che il crimine': con un incasso di 1.991.217 euro balza in testa alla top ten del box office dell'ultimo week end, lasciandi dietro '...

'Non ci resta che il crimine' : è giusto Ridere sulla Banda della Magliana? : Questa settimana parliamo di «Una notte di 12 anni », del regista Álvaro Brechner ambientato nell'Uruguay del 1973, sotto il controllo di una dittatura militare. E di «"Non ci resta che il crimine», ...

Diretta Inter-Udinese - gli uomini di Spalletti vogliono tornare a sorRidere in campionato : Inter-Udinese è il primo anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A, oltre il match di San Siro in questo sabato di campionato si disputerà anche il derby della 'Mole' tra il Torino di Mazzarri e la Juventus di Allegri. Tornando al match di 'San Siro' i neroazzurri vorranno dimenticare in fretta la deludente eliminazione di martedì scorso in Champions League e vorranno tornare a vincere in campionato. Per farlo gli uomini di ...

Paga minima e tetto consegne - la bozza del governo sui Rider : Il ministero del Lavoro cerca di stringere i tempi sul dossier "rider", i fattorini delle piattaforme del food delivery , e invia alle parti una prima bozza di intervento in vista di un prossimo ...

Rider - ai nuovi poveri serve un salario minimo. Ma i sindacati sono troppo deboli per lottare : È recente la notizia che Glovo, la multinazionale spagnola del cibo a domicilio, ha rilevato le attività di Foodora, la sua ex concorrente tedesca, spaventata dall’annuncio di una nuova legislazione a tutela dei platform workers annunciata dal governo M5S-Lega per combattere la loro precarietà lavorativa. Purtroppo, se arriverà, la legislazione arriverà in ritardo, almeno per loro. Essendo inquadrati non come dipendenti, ma come lavoratori a ...

LARA CROFT : TOMB Rider - RAI 4/ Streaming video del film con Angelina Jolie - oggi - 20 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : LARA CROFT: TOMB RIDER, la trama e il cast del film in onda su Rai 4 oggi, martedì 20 novembre 2018 con Angelina Jolie e Jon Voight.