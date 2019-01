Rider | “4 italiani su 10 chiedono tutele”

Calcio a 5 - i migliori italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sor Rider e le due siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

Leonardo Manera : «Volevo fare l'avvocato - ma non rimpiango nulla. Torno in tv per far Ridere gli italiani» : Facevo di tutto pur di andare in scena: mi capitava di fare spettacoli per bambini al pomeriggio, poi proseguivo lo show nei privé, di fronte a un pubblico che guardava ridendo ma anche guardando l'...