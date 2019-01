Ricoverata ragazza di 25 anni a Firenze per meningite | l’ASL rassicura | il rischio

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Sembra essere un caso dimeningococcica di tipo B, quello che ha colpito la giovane donna di 25oggiall’Ospedale Careggi di. Questa forma diè causata dal batterio Neisseria meningitidis, fortunatamente diverso dal più aggressivo meningococco C. I sanitari hanno già avviato le procedure previste per questi casi, contattando i soggetti da sottoporre a profilassi. In serata è stato diramato il comunicato del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con l’Ufficio di igiene pubblica della ASL, per evitare psicosi da contagio: “Preme sottolineare che i tipi di contatto in strutture quali palestre, piscine, ristoranti e bar, come indicato da circolari del Ministero della Salute, non avendo le caratteristiche del contatto stretto (contatto regolare, conviventi, partner sessuale, compagni di classe, compagni di lavoro che ...