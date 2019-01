Riccardo Sinigallia: autobiografia di un amore per il nuovo singolo “Niente mi fa come mi fai tu”

domanipress

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Prende il via giovedì 17 gennaio dall’Hiroshima Mon Amour di Torino “Ciao Cuore Tour”, la nuova tournée diche farà tappa nei club delle principali città italiane.I concerti saranno l’occasione per ripercorrere dal vivo i successi più amati dell’artista – brani indimenticabili“Amici nel tempo”, “Se potessi incontrarti ancora”, “La descrizione di un attimo” – e presentare le canzoni di “Ciao Cuore”, ilalbum pubblicato a settembre (Sugar),l’omonimoche ha anticipato l’uscita del disco, emi fami fai tu” ilestratto che sarà in radio dal 18 gennaio e il cui videoclip è online da oggi (https://youtu.be/UxjG_NedraY).Iltestimonia il lato autobiografico di “Ciao Cuore” e l’per la compagna di una vita, Laura Arzilli, co-produttrice del disco. “Impossibile trovare una sostanza, una passione, ...