Resident Evil 2 | Capcom annuncia il supporto 21 | 9 per la versione PC

Il remake di Resident Evil 2 per PC con settaggi minimi ricorda molto da vicino l'originale per PS1 : Come segnala DSOGaming, la versione per PC di Resident Evil 2 remake include una serie di impostazioni grafiche da modificare. I giocatori possono rendere il gioco simile a al titolo per la prima Playstation usando le impostazioni più basse.Resident Evil 2 può girare a 60fps con impostazioni Max in 4K su una NVIDIA GeForce RTX2080Ti, tuttavia i giocatori potranno godere di un'esperienza di gioco fluida in quanto saranno in grado di regolare ...

Il nuovo trailer di Resident Evil 2 presente alla fine della demo mostra due dei personaggi più amati dai fan : Leon e Claire ormai li conosciamo tutti, sono i veri eroi di Resident Evil 2 e da poco Capcom ci ha finalmente permesso di vederli in tutta la loro "gloria rimasterizzata", grazie alla recente demo "1-shot".Come segnala Eurogamer.net, ecco spuntare un nuovo trailer dove vengono mostrati due dei personaggi più amati dai fan, Hunk e Tofu!Sì, Hunk - il mercenario perennemente mascherato che è apparso durante tutta la serie e la cui identità è ...

Resident Evil 2 demo - guardiamo il nuovo trailer esclusivo del remake : L'orrore targato Capcom è pronto a mordere ancora una volta i nostri PC e le console di ultima generazione. Resident Evil 2, classico survival horror del 1998, tornerà infatti a nuova vita su personal computer, PlayStation 4 e Xbox One con un remake già da ora assolutamente seducente, la cui uscita è fissata per il 25 gennaio. E se è vero che il debutto sugli scaffali si avvicina fortunatamente a passi da gigante, è altrettanto vero che ...

I 30 minuti della demo di Resident Evil 2 sono troppo pochi? I giocatori hanno trovato dei modi per aggirarli : Quando Capcom ha annunciato la demo di Resident Evil 2 "1-shot" con un limite di 30 minuti, molti giocatori si sono lamentati di non aver avuto abbastanza tempo per provare l'atteso gioco.Bene, stando a quanto riportato da Eurogamer.net, risulta che i fan dello storico horror hanno trovato una soluzione facile al problema e, naturalmente, le speedrun sono già iniziate.Una volta che avrete esaurito i vostri 30 minuti su un account, potrete ...

Stasera alle 20 in diretta con la demo di Resident Evil 2 Remake e la mod Daughters of Ash di Dark Souls : Stasera vi aspettiamo puntuali alle 20:00 per giocare insieme due importanti titoli.L'appuntamento è con il nostro Nemuriallen per rivivere Dark Souls 3, in particolare la mod Daughters of Ash. Per chi non lo sapesse questa mod integra nel gioco contenuti tagliati, nuovi boss, NPC e molto altro per un'esperienza unica e decisamente non convenzionale.Sappiamo tutti infatti come Dark Souls sia ricco di contenuto tagliato, e rivivere l'avventura ...

Resident Evil 2 : Nuovi dettagli svelati grazie al codice della DEMO : Da qualche giorno è disponibile la DEMO Gratuita ma a tempo di Resident Evil 2 su Steam, Xbox One e PS4. Qualcuno si è dilettato a spulciare nel codice della DEMO ed ha scoperto Nuovi ed interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Prima di farlo vi informiamo che su Internet è stata resa disponibile la DEMO modificata, la quale rimuove i limiti di tempo imposti da Capcom. Resident Evil 2: Nuovi dettagli dalla ...

Un giocatore completa la demo di Resident Evil 2 Remake in 3 minuti : Il lancio della demo di Resident Evil 2 Remake è avvenuto due settimane fa, e ora tutti gli appassionati della saga possono finalmente provare 30 minuti di gioco.Ebbene il panorama degli speedrunner non poteva certo esentarsi dal portare a termine la demo nel minore tempo possibile, e mentre la maggior parte dei giocatori si gode ogni minuto di gioco analizzando tutte le modifiche e miglioramenti apportati, altri hanno preferito decisamente ...

Tempo limite Demo Resident Evil 2 - come aggirare il problema : L'attesa per il remake di Resident Evil 2 sta per giungere al termine. Lo storico horror prodotto da Capcom è infatti in procinto di sbarcare sugli scaffali dei negozi, e chiaramente tanta è la voglia da parte della community di tuffarsi (nuovamente) in uno dei titoli che maggiormente ha segnato il genere. A ventuno anni di distanza dall'originale è quindi arrivato il momento di indossare nuovamente i panni di Leon Scott Kennedy e di Claire ...

Resident Evil 2 : la versione originale e il remake a confronto in un video : Come segnala DSOGaming, il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un video confronto tra il remake e la versione originale di Resident Evil 2. Questo filmato mostra l'intera demo 1-Shot, la demo che verrà lanciata tra poco, quindi sconsigliamo la visione a chi non vuole alcuna anticipazione.Per tutti gli altri che non sono veramente interessati a giocare la demo, questo video vi fornirà un'idea dei miglioramenti grafici tra questi due giochi. ...

Resident Evil 2 DEMO : Download disponibile su Xbox One - PS4 e STEAM : Come anticipato giorni fa da Capcom, è ufficialmente disponibile per il Download gratuito la DEMO di RESIDENT EVIL 2 su Xbox One, PS4 e STEAM. RESIDENT EVIL 2: Scarica la DEMO La DEMO ha un peso di 7,9 GB circa e vi permetter di giocare per soli 30 minuti: Questa DEMO vi permetterà di provare la versione rivisitata di RESIDENT EVIL 2, avrete solo 30 minuti per completarla ma potete continuare a giocare tutte le volte che ...

Resident Evil 2 : Capcom aprirà un bar a tema a Londra : Capcom ha annunciato l'apertura di un locale esclusivo per celebrare, insieme ai fan, l'uscita del remake di Resident Evil 2 - che, ricordarlo non fa male, sbarcherà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 gennaio. È Metro a darcene notizia.Si chiama Safe House, sarà collocata presso la The Barge House di Londra, a South Bank, e resterà aperta il 25 e il 26 gennaio, permettendo ai fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsi la prenotazione di ...

Resident Evil 2 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Sempre meno giorni ci separano dall'uscita dell'atteso Resident Evil 2, il "remake" di Capcom dello storico gioco dell'era PlayStation 1. Mentre aspettiamo l'uscita del gioco, potremo mettere le mani sulla 1-shot Demo il prossimo 11 gennaio su PS4, Xbox One e PC.Ora è arrivato il momento di conoscere i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Resident Evil 2, comparsi su Steam e riportati da ResetEra, dai quali apprendiamo ...

Resident Evil 2 : Requisiti PC e peso per la DEMO : Giorni fa Capcom ha annunciato l’arrivo della DEMO di Resident Evil 2 su PC e Xbox One, quest’oggi veniamo a conoscenza dei Requisiti PC minimi e consigliati. Vi anticipiamo che la DEMO sarà giocabile dall’11 al 31 Gennaio e richiederà 26 GB di spazio su PC e 21 GB su Xbox One. Resident Evil 2: I Requisiti PC della DEMO Minimi Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit richiesto) CPU: Intel Core ...