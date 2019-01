Reddito cittadinanza | occhio all' Isee

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Governo al rush finale : Le due misure 'bandiera' della coalizione gialloverde, Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con l'introduzione di Quota 100, dopo mesi di rinvii e polemiche, vedono finalmente il traguardo.

Il governo al rush finale su Quota 100 e Reddito di cittadinanza : rush finale del governo per l'approvazione dei due provvedimenti 'bandiera' della coalizione gialloverde, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni con l'introduzione di Quota 100. Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che il Consiglio dei ministri che approverà le due misure si terrà giovedì 17 gennaio. "Giovedì in Consiglio dei ministri ...

Reddito di cittadinanza. I poveri devono solo sopravvivere : Senza un piano industriale che stimoli l'occupazione in settori strategici per l'economia italiana e che permettano una qualificazione del lavoro, la domanda di lavoro continuerà ad essere ...

Reddito cittadinanza : ultime bozze - comunicazioni Inps e cessazione anche al primo rifiuto : Il Governo è ancora al lavoro per riuscire a dare attuazione al maxi decreto che contiene il Reddito di cittadinanza. Spunta l'ipotesi di uno slittamento dei tempi previsti poiché all'interno del governo costituito da Movimento 5 Stelle e Lega è necessario stabilire parametri che possano essere condivisi da tutti. Sembra che ci sia un tesoretto di circa 400 milioni e che gli esponenti del nostro governo vogliano investire tale somma in modi ...

Reddito di cittadinanza - richiesta presso gli uffici postali o i CAF convenzionati : È l'argomento politico su cui il Movimento Cinque Stelle ha incentrato gran parte della propria campagna elettorale: il Reddito di cittadinanza, inserito nell'ultima bozza degli emendamenti alla dibattutissima manovra economico-finanziaria. La platea di famiglie ipoteticamente beneficiarie del Reddito di cittadinanza sale, dunque, da 1 milione e 400 mila a 1,7 milioni di nuclei domestici, per un ammontare totale pari a quasi cinque milioni di ...

Reddito di cittadinanza - taglio al sussidio a chi salta gli impegni : MILANO - L'importo del Reddito di citattadinanza potrà essere decurtato in caso di mancato rispetto degli impegni connessi all'erogazione del sussidio. È quanto previsto in una delle ultime bozze ...

Reddito di cittadinanza : nel decreto norma “anti furbetti” e per la disciplina dei trasferimenti : Nuovi dettagli sul decreto sul Reddito di cittadinanza, che dovrebbe arrivare dopo il Consiglio dei ministri di giovedì prossimo: il Governo lavora a norme per impedire scappatoie e trucchetti per ottenere l'assegno senza averne diritto. E c'è la conferma: non si perderà il Reddito al rifiuto della prima offerta di lavoro.Continua a leggere

Reddito di Cittadinanza - dopo un anno obbligatorio accettare la prima offerta di lavoro : Giovedì 17 gennaio il disegno definitivo del Reddito di Cittadinanza dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri. Nell'ultima bozza in circolazione sono però emerse alcune fondamentali novità che ne vanno a ridisegnare alcuni dei principi di base. Punto nuovo su cui si sta accentrando l'attenzione è quello per cui sarà obbligatorio accettare la prima o la seconda offerta di lavoro se arriva dopo dodici mesi, pena l'esclusione dalla misura di ...

Con il Reddito di cittadinanza anche tariffe agevolate per luce e gas : Ai beneficiari del sussidio verranno estese anche le agevolazioni su tariffe elettriche e fornitura di gas previste per le famiglie economicamente svantaggiate. Resta in quota anche l’ipotesi che l’assegno venga revocato in caso di rifiuto di una sola offerta di lavoro (anziché tre). Ma il ministero del Lavoro è contrario...

Reddito di cittadinanza - le ultime bozze : le comunicazioni Inps - la cessazione per chi rifiuta offerte di lavoro dopo 12 mesi : Confermati gli incentivi alle imprese, ipotesi di una campagna mirata dell’Inps, regolamentazione delle offerte di lavoro che sarà possibile rifiutare (con perdita dell’assegno al primo no dopo un anno). Sono le ultime novità che trapelano dal governo, al lavoro sul decreto che introdurrà le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza mentre si cerca una occupazione o per lasciare in anticipo il lavoro con ‘quota 100’. ...

Reddito di cittadinanza - arriva la stretta : entro un anno il lavoro va accettato : Per perdere il Reddito di cittadinanza basterà rifiutare un'offerta di lavoro già nel primo anno. Sarà quindi sufficiente un no per non avere più il sussidio. È questa la principale modifica che - su ...

Pensioni flessibili quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Sandro Gozi (PD) è pronto a raccogliere le firme per cancellare il Reddito di cittadinanza : Sandro Gozi, ex deputato del Partito Democratico, è pronto a raccogliere le firme per abolire il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. "La legge non c'è ancora, dunque non possiamo partire con la raccolta delle firme". Però l'ex sottosegretario agli Affari Europei nei Governi Renzi e Gentiloni sembra avere le idee piuttosto chiare: "Il comitato promotore per un referendum che abroghi il reddito di cittadinanza ...

Reddito di cittadinanza : stop per chi non accetta l'offerta di lavoro entro un anno : Molti dossier aperti su cui nella maggioranza si registrano divergenze tra Lega e M5s nonostante l'accordo sulla legittima difesa. Di Maio minimizza le tensioni: giovedì il primo test -