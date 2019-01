Ram HD 2500 e 3500 - Con gli Heavy Duty fino a 1 350 Nm di coppia

quattroruote

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il gruppo FCA è presente al Salone di Detroit con una novità legata al brand Ram. Si tratta del rinnovamento completo della gamma, che punta tutto sulle capacità di carico e di traino, abbinate a un affinamento della guidabilità stradale per confermare i successi commerciali del passato.Nuovo design, sei griglie frontali tra cui scegliere. La serie, dedicata al mercato americano, è stata ridisegnata ispirandosi all'aggiornamento del modello 1500: gli affinamenti aerodinamici hanno permesso di portare il Cx a un valore di 0,409. Sono previste ben sei diverse varianti della griglia anteriore, legate ai differenti allestimenti e personalizzazioni disponibili. Inoltre, i più di 20 sensori esterni sono stati integrati negli elementi della carrozzeria per migliorare l'impatto visivo. Trattandosi di un pick-up, non potevano mancare neanche le soluzioni dedicate all'uso ...