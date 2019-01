Quarti di Coppa Italia | sarà sfida tra Napoli e Milan

Napoli sul velluto - Milik e Ruiz stendono il Sassuolo : gli azzurri trovano il Milan nei Quarti di Coppa Italia : Tutto semplice per la formazione di Ancelotti, che si sbarazza del Sassuolo con un gol per tempo: nei quarti c’è la sfida con il Milan Comincia con una vittoria il 2019 del Napoli , la formazione di Carlo Ancelotti si sbarazza senza patemi del Sassuolo grazie alle reti di Arek Milik e Fabian Ruiz . Cafaro/LaPresse Un match insidioso ben gestito dagli azzurri , capaci di piazzare le stoccate vincenti al momento giusto, staccando il pass ...

Coppa Italia - Inter-Benevento 6-2 : i nerazzurri volano - facile - ai Quarti : Il calcio senza pubblico torna solo pallone, una partitella al parco tra amici, perché in fondo in questo mondo di spettacolo il contenitore vale tanto quanto e forse anche di più del contenuto. ...

Coppa Italia - Inter ai Quarti di finale : 19.58 Sarà Inter-Lazio ai quarti di Coppa Italia. I nerazzurri si sbarazzano 6-2 del Benevento, formazione di serie B, in un 'Meazza' deserto per la squalifica per gli ululati a Koulibaly. Si parte e Antei commette fallo da rigore su Candreva, Icardi trasforma (3') Padelli sventa una zampata di Tello poi Candreva raddoppia dopo palo di testa di Icardi (7').Tris Dalbert di sinistro (46' pt).Ripresa, Martinez di testa (48') e di destro (66'), ...