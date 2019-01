Quando Battisti accusava | La violenza? L' ha voluta lo Stato

Quando gli "intellettuali" firmarono un appello per la liberazione di Battisti. La rete insorge : 'Chiedano scusa' : Se l'intelligenza integra anche la capacità di tornare sui propri passi rinnegando l'accecante fede politica che portò persone di destra a difendere terroristi neri e persone di sinistra a difendere ...

Torregiani incontra Salvini : "La ferita sarà chiusa solo Quando vedrò Cesare Battisti in carcere" : Sulla sedia a rotelle da quando fu colpito in una rapina dall'ex terrorista, perse il padre nella stessa sparatoria

Battisti : Torregiani - ferita chiusa Quando sarà in carcere : "La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione" di Cesare Battisti in Italia ha però aggiunto Torregiani arrivando alla scuola di formazione politica della Lega., ...

Battisti - Torregiani incontra Salvini : «Chiedo fermezza. La ferita sarà chiusa Quando sarà in carcere» : Lo ha detto visibilmente commosso Alberto Torregiani arrivando alla scuola politica della Lega. 'La ferita non è ancora chiusa, sarà chiusa quando sarà determinata la carcerazione' di Cesare Battisti ...

Battisti : Torregiani - sarà finita Quando andrà in galera : 'Facciamolo arrivare in Italia, poi possiamo dire la storia è finita'. Così Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, gioielliere ucciso dai Pac di Cesare Battisti in un attentato del 16 febbraio 1979, ...

Battisti : Torregiani - sarà finita Quando andrà in galera : "Facciamolo arrivare in Italia, poi possiamo dire la storia è finita". Così Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, gioielliere ucciso dai Pac di Cesare Battisti in un attentato del 16 febbraio 1979, arrivando alla Scuola Politica della Lega a Milano, dove incontrerà il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La Costituzione determina che trent'anni sono uguali all'ergastolo. ...

Anche Quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere