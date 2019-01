Pronta legge su fattorini Food Delivery

: #DiMaio: ”Pronta la legge per il taglio di 345 parlamentari” - SkyTG24 : #DiMaio: ”Pronta la legge per il taglio di 345 parlamentari” - Agenzia_Ansa : La #Toscana pronta al ricorso alla #Consulta contro il #decretosicurezza @rossipresidente : 'Fanno bene i sindaci… - antoniopalmieri : @stearduini La proposta di legge è già pronta e depositata a @Montecitorio. Il #Governo deve solamente indicare le… -

E'la norma che regolerà il contratto di lavoro dei rider. Entro marzo ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle app disaranno assicurati tutele su malattie, infortuni e paga minima.Lo annuncia una nota del ministero del Lavoro. "L'Italia si prepara ad essere la prima nazione europea a normare questa professione-recita la nota-Qualche giorno ancora per chiudere i dettagli", spiegano ancora i tecnici del dicastero di via Veneto.(Di lunedì 14 gennaio 2019)