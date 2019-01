Primo singolo per i Babil on Suite | “Call Another Boy”

Luciano Ligabue : in arrivo il singolo “Luci d’America” - Primo estratto dal nuovo album : Domani 11 gennaio The post Luciano Ligabue: in arrivo il singolo “Luci d’America”, primo estratto dal nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Esce "Good Things" - Primo singolo in inglese dei Dirotta su Cuba : Roma, 8 gen. , askanews, - Esce venerdì 18 gennaio "Good Things", disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming, nuovo singolo dei Dirotta su Cuba.

Ventimiglia - a gennaio esce il Primo singolo di Gabriele Ruggeri : 'Tratta la comunicazione nella televisione' foto : Parla della storia di un ragazzo che si trova al centro di un fatto di cronaca nera e viene identificato come oggetto da vendere. La sua storia può fare ascolti, finché non possono spremere più ...

Antonino - da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo 'Wake up call' - suo Primo brano in lingua inglese! : Credo molto nello sharing, siamo in un mondo fatto di connessioni, dove le contaminazioni generano miracoli. E quando Antonino canta, entra dentro e spacca tutte le sovrastrutture."

E' Natale ancora è il primo lavoro discografico di Sabino Rossignoli. Una canzone interpretata dalla voce di Sonia Caputo. Un brano natalizio originale dalle atmosfere magiche che ci accompagnerà durante tutte le prossime feste. Sabino, originario pugliese, da sempre con la vena del cantautore, arriva a Milano con l'intento di realizzare il suo progetto ...

Luna Agostini in arte LUNA, è una ragazza di diciotto anni di Quarrata con tante passioni artistiche. Tra queste quella per la musica. Nel febbraio 2017 ha ottenuto un premio importante nell'ambito della manifestazione canora "Sanremo Music Awards" con una canzone di Birdy, "Not about Angels, colonna sonora del film "Colpa della stelle". Sempre nel 2017 Luna ha fatto parte ...

Video e testo di In Primo piano di Eros Ramazzotti - nuovo singolo da Vita ce n’è scritto da Jovanotti : In primo piano di Eros Ramazzotti arriva dopo il rilascio di Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album di inediti che ha pubblicato il 23 novembre scorso. Il Video dedicato al brano arriva quasi come un regalo di Natale anticipa la rotazione radiofonica del singolo che è in programma dal 14 dicembre, a due mesi dal rilascio dell'apripista. Il brano porta la firma di Lorenzo Jovanotti, che ha appena annunciato un monumentale tour ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - Primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...

Dal 30 Novembre in promozione nelle radio italiane "E poi arrivi tu", il singolo della cantautrice milanese Arianna Vitale in arte Ahri, primo estratto dall' Ep "NON Siamo LE Maschere CHE PORTIAMO". Il brano è dedicato all'incontro con la musica che, ...

Da Venerdì 30 Novembre nelle radio italiane "Invisibile", il singolo d' esordio della cantautrice Alice Caroli, in arte ALI, brano che porta anche le firme di Francesco Ciccotti e Giovanni Germanelli. Un brano pop/rap, prodotto dallo stesso Ciccotti (Waves Music Center) che rappresenta in pieno il mondo dell' artista ...

Cannella inzia la corsa verso Sanremo Giovani : “Nei miei ricordi” è il Primo singolo : Fuori oggi, martedì 27 Novembre, “Nei miei ricordi” il nuovo singolo di Cannella, prodotto da Prod by Enemies (Matteo Nesi, Andrea Manusso) per Honiro Rookies, primo estratto dall’album d’esordio del cantautore romano. Cannella parteciperà alla finale di Sanremo Giovani a dicembre, sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò per conquistare il pass di accesso alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nei miei ricordi – dichiara ...

Tiziano Ferro ha finito il Primo singolo del nuovo album : Chissà quando uscirà?!

Giulio Wilson, vincitore assoluto del BMA 2017, vincitore del premio speciale "Mei" miglior cantautore 2017, vincitore assoluto del Premio Bruno Lauzi 2018, lancia come cantautore il suo primo singolo, "Mia Bella Ciao", in radio da venerdì 26 ottobre. Il singolo è stato presentato in anteprima il 29 settembre al BMA 2018 dove Wilson è stato ...