Premio Nobel privato di titoli per dichiarazioni razziste

Premio Nobel Pace - in Congo è catastrofe : ANSA, - PRATOLA PELIGNA, L'AQUILA,, 14 GEN - "La situazione in Congo è catastrofica. È in atto una spirale di violenza senza precedenti. Chiudere gli occhi davanti a questo dramma significa esserne ...

"I neri sono geneticamente inferiori" - nuove frasi razziste del Premio Nobel che perde tutti i titoli onorari : Da scopritore del Dna, vincitore del Nobel e scienziato acclamato in tutto il mondo a reietto, privato dei titoli onorifici proprio dal laboratorio dove ha lavorato per decenni. James Dewey Watson , una delle menti più brillanti del '900, è di nuovo nella bufera per frasi ...

CAMPAGNA DI RICHIESTA DEL Premio Nobel PER LA PACE 2019 AL PAESE DI RIACE : ... Recosol, Municipio VIII Roma, Comunità di base San Paolo, Left, ARCI Roma, Comuni Virtuosi, CISDA, Noi siamo Chiesa, ISDEE, Festival «Roma incontra il mondo 2019».

Ben Affleck - beneficenza in Congo : l'abbraccio con il Premio Nobel per la pace 2018 Denis Mukwege : Ben Affleck è stato ricevuto a Bakavu dal medico e attivista Congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018 e fondatore dell'ospedale Panzi, che ha tratto in salvo più di 18mila donne ...

Fisica : addio al Premio Nobel Roy Jay Glauber - ha gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica : E’ morto il 26 dicembre scorso, all’età di 93 anni, il fisico statunitense Roy Jay Glauber, Premio Nobel per la Fisica nel 2005 per avere gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica: l’annuncio della scomparsa è stato dato da “The Optical Society” di cui era membro onorario. Nato a New York il 1 settembre 1925, Glauber si laureò in Fisica alla Harvard University nel 1946. Professore di scienze ottiche ...

La bellezza degli animali : funzione ed evoluzione dell’estetica biologica raccontata da un Premio Nobel : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

La Premio Nobel Nadia Murad : "Mio nipote nell'Isis - mi minacciò di morte" : La drammatica testimonianza al Forum di Doha: "Gli fecero il lavaggio del cervello quando aveva 11 anni"

Premio Nobel Murad - giustizia per yazide : ANSA, - DOHA, 16 DIC - Il Premio Nobel per la Pace del 2018, Nadia Murad, ha chiesto giustizia per le 6.500 vittime della comunità yazida in Iraq, donne che sono state rapite, sottoposte a violenze e ...

"Obiettivo : far esplodere il vuoto" : il ruolo del Premio Nobel per la fisica - : Inoltre, l'invenzione ha dato un grande slancio alla scienza. Gli scienziati si sono avvicinati a questo campo della fisica che prima era ritenuto inaccessibile. - Quando il NIYAU MIFI si è unito ...

Addio al Premio Nobel Riccardo Giacconi : ... di dare lezioni, di cercare di comunicare, no? Devo dire che, però, è una sorgente di grande "disappointment", nel senso che, dal punto di vista illuministico, l'imparare, la scienza, la ragione e ...