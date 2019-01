Premio Giustolisi alla carriera alla nostra Lucia Annunziata

Fq MillenniuM - Martina Castigliani ritira Premio Giustolisi per l’inchiesta sulle nozze forzate : “Politica non ignori queste storie” : È stata la giornalista e scrittrice Sandra Bonsanti a consegnare il premio Franco Giustolisi a Martina Castigliani , per l’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati”, pubblicata su Fq MillenniuM , il nostro mensile diretto da Peter Gomez. Il servizio, uscito sul numero di marzo, ha vinto ex aequo con l’inchiesta di Giovanni Tizian e Stefano Vergine su l’Espresso. Presenti ...

Premio Giustolisi - L'Espresso vince per le inchieste sui soldi della Lega : Premiati ex aequo con la colLega del Fatto Quotidiano Martina Castigliani i nostri giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine per l'indagine in più puntate Esclusivo: alla Lega sovranista di Matteo Salvini piace offshore " Matteo Salvini alla disperata ricerca di soldi: ecco a chi bussa la Lega per finanziarsi" I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" soldi della Lega, ecco i documenti che incastrano Matteo Salvini "