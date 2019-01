Premio «Città che legge» per le app digitali

Se evadi ti Premio - ma se lo fai per avere il reddito di cittadinanza ti mando in galera : Il linguaggio con cui nel dibattito pubblico ci si riferisce ai futuri beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) diventa sempre più insopportabile e umiliante. Persone dedite a passare i loro giorni sul divano. Persone le cui spese devono essere attentamente e costantemente monitorate, se no chissà che cosa combinano. Furbetti, approfittatori, imbroglioni.Questo atteggiamento di diffidenza e di stigma raggiunge il suo apice ...

Il Premio Cavesi nel Mondo a Maria Giovanna Dainotti - la cerimonia di Palazzo di Città. : Il premio L'Oreal Italia per le Donne e la Scienza, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici, la Borsa Fulbright Scholar a Stanford University e la Fellowship Japan Society ...

Pugilato : il Premio Gemma a Cinecittà : Nel mondo dei guantoni pro l'atmosfera inizia a essere infuocata per l'atteso match-clou per il titolo international Wbc dei Supermedi fra Giovanni De Carolis e Dragan Lepei. La cerimonia del peso si ...

Premio Cavesi nel Mondo - vince l'astrofisica Maria Giovanna Dainotti - cerimonia sabato 15 a Palazzo di Città. : Tra i numerosi riconoscimenti conseguiti spiccano il Premio L'Oreal Italia per le Donne e la Scienza , 2012, , l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici , 2013, , la Borsa ...

Breda è la città più accessibile d’Europa - a Monteverde un Premio speciale : Breda, città Olandese a sud di Amsterdam, ha vinto l’Access City Award, il premio che viene assegnato alle città dell’Unione Europea con più di 50mila abitanti che promuovono maggiori attività e progetti accessibili per i disabili. Monteverde, un piccolo comune in provincia di Avellino, ha vinto un premio speciale, insieme a Viborg in Danimarca, per l’accessibilità dei siti culturali. Milano aveva vinto il premio nel 2016. Il 2018 è l’anno ...