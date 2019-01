Premier League | il City archivia la pratica Wolves | 3-0 targato Gabriel Jesus

Premier League : Manchester City vs Wolverhampton - stasera in diretta tv e streaming su Sky : Si chiude oggi lunedì 14 gennaio 2019 il programma della 22a giornata della Premier League 2018-19. Nel posticipo si sfideranno i campioni in carica del Manchester City ed il Wolverhampton. Il calcio d'inizio all'Etihad Stadium è fissato alle ore 21:00. Citizens secondi in classifica: una vittoria per sperare Prima del match odierno gli uomini di Guardiola veleggiano al secondo posto in classifica con 50 punti, con sette lunghezze in meno del ...

Premier League : Solskjaer come Busby - vola il Manchester United : ... bello poi l'abbraccio fra i due campioni del mondo. Poi però va in scena De Gea. Chiude nell'uno contro uno su Alli, respinge con un riflesso clamoroso di piede il colpo di testa di Alderweireld e ...

Premier League - le pagelle di Tottenham-Manchester United : De Gea top : De Gea 7,5 Quattro parate mostruose che salvano il Manchester United e lo confermano come uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League e al mondo. Soprattutto su Dele Alli si supera, ...

Premier League : Solskjaer ingrana la sesta - lo United sbanca Wembley : Sei vittorie in altrettante partite per Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United : a Wembley il Tottenham di Pochettino è battuto grazie a un gol di Rashford sul finire del primo ...

Premier League - Tottenham-Man. United 0-1 : decide Rashford : Non si ferma più lo United di Solskjaer: con il trionfo nel posticipo contro il Tottenham fanno 6 vittorie consecutive della gestione post Mou. E i tre punti contro gli Spurs certificano, se ancora ce ...

Premier League - Manchester United da impazzire : altra vittoria consecutiva - colpo grosso contro il Tottenham [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Mercato Roma - Defrel torna a Trigoria : Atalanta nell'affare Mancini o Premier League : Sarà solo di passaggio , perché come riportano 'La Gazzetta dello Sport', 'Messaggero', e 'TuttoSport', l'attaccante francese sarà ceduto , in Italia o all'estero . Due le possibili soluzioni per ...

Risultati Premier League - il Chelsea non sbaglia : il Liverpool si riscatta [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Premier League - Brighton-Liverpool 0-1 : decide Salah su rigore. Ranieri k.o. - Il West Ham piega l'Arsenal : Dopo il k.o. nello scontro al vertice contro il City di Guardiola, il Liverpool riprende la sua corsa alla conquista della Premier, vincendo di misura sul campo del Brighton, portandosi a 7 lunghezze ...

Premier League - il West Ham batte l'Arsenal. Ramsey in campo nella ripresa : LONDRA - Vittoria del West Ham contro l'Arsenal per 1-0 nel derby londinese che ha aperto il programma della 22.a giornata di Premier League. In campo, oggi, Liverpool e Chelsea contro Brighton e ...

Premier League : fa festa il West Ham - un gol di Rice nella ripresa stende l'Arsenal : Al London Stadium, il West Ham di Pellegrini batte per 1-0 l' Arsenal nel primo anticipo della 22esima giornata di Premier League . Decide il gol di Rice al 48', che condanna i Gunners a rimanere ad ...

Premier League - i risultati della 22giornata : BURNLEY-FULHAM Burnley , 4-4-2, : Heaton; Bardsley, Tarkowsky, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes. Fulham , 3-4-3, : Sergio Rico; Denis Odoi, Le Marchand, Tim Ream; C. ...

Pronostico Manchester City vs Wolverhampton - Premier League 14-1-2019 e Analisi : Manchester City-Wolverhampton, lunedì 14 gennaio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada e l’altra è tornata a far paura al Liverpool. Nel Monday Night, i Citizenz sfideranno i Wolves, con il calcio d’inizio che è previsto per le ore 21. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Manchester City e Wolverhampton?Diciotto reti realizzate nelle ultime tre partite: con questi numeri impressionanti ...

Pronostici Premier League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Premier League – La Premier League si prepara per una giornata scoppiettante, un turno che può dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Trasferta per l’Arsenal sul campo del West Ham, il Liverpool alla ricerca del riscatto contro il Brighton. Match davanti al pubblico amico anche per il Chelsea che dovrà vedersela con il Newcastle. Domenica il big match tra Tottenham e Manchester United. Pronostici ...