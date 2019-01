Polly Pocket | su Cartoonito dal 14 gennaio dal lunedì al venerdì alle 17 | 25

Polly Pocket : le bamboline tascabili arrivano in tv trent’anni dopo con un cartone animato : Nel 1989 viene lanciato sul mercato un giocattolo destinato a diventare un fenomeno e un cult per intere generazioni di bambini grazie al successo ottenuto nei fantasmagorici anni 90: Polly Pocket. Oggi, a trent’anni dalla sua nascita, arriva in esclusiva prima tv su Cartoonito (canale 46 del DTT) la serie con protagonista Polly Pocket e le sue inseparabili amiche. L’appuntamento è dal 14 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ...