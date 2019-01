Pogba | Ora con lo United gioco e mi diverto

Pogba : Ora con United gioco e mi diverto : ANSA, - ROMA, 14 GEN - Paul Pogba torna a parlare dal passato prossimo del Manchester United, lanciando indirettamente l'ennesima stoccata José Mourinho, dopo la quinta vittoria in Premier Legue, la ...

Bentornato Bryan - il bimbo-coraggio commuove Pogba : "Fiero di te" : Pogba segnò l'ultima rete e mostrò al mondo una maglietta con la scritta "Bryan sono con te". A fine partita spiegò: "Bryan è un ragazzo piccolo che giocava alla Juve, ha il cancro. Ho detto che ...

Calciomercato Serie A - da Modric a Pogba : ecco come può migliorare il nostro campionato : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati […] L'articolo Calciomercato Serie A, da Modric a Pogba: ecco come può migliorare il nostro campionato proviene da Serie ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Juve - lo scenario per Pogba Ora cambia. Ma l'obiettivo numero uno rimane lui : La frattura tra Pogba e Mourinho era cosa risaputa, motivo principale che avevano già portato il campione del Mondo francese a tentare la fuga qualche mese fa. Senza successo. E in vista delle ...

Juventus-Pogba - ora Paratici ci crede : Mourinho scarica il francese : JUVENTUS POGBA- La Juventus si prepara a tentare l’assalto reale e concreto a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da “TuttoSport“, Paratici proverà l’assalto reale e concreto già dal prossimo mese di gennaio. Un assalto che potrebbe concretizzarsi a causa dei continui malumori tra lo stesso centrocampista francese e Mourinho. Un rapporto mai decollato con costanti […] L'articolo Juventus-Pogba, ora Paratici ci ...

Calciomercato Juventus - da Marcelo a Pogba : Paratici lavora per la rivoluzione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus; dopo l'addio di Beppe Marotta (che ha deciso di proseguire la sua carriera all'Inter), il club bianconero sta monitorando alcuni tra i migliori giocatori del mondo e potrebbe mettere a segno più di un colpo per reparto nelle prossime sessioni di mercato. Per rinforzare il reparto arretrato gli obiettivi, secondo quanto afferma Tuttosport, sarebbero essenzialmente due: Mathijs De Ligt e ...

Pogba pazzo di Ibra - sul cellulare ha ancora il video del suo golasso in Ajax-Breda del 2004 : Finte e contro finte. Destro e sinistro. Otto giocatori saltati contando anche il portiere, alcuni più di una volta. Una magia firmata Zlatan Ibrahimovic nel lontano 2004: non la prima, ma tra le ...

Pogba e la rincorsa infinita : sfida una tartaruga allo zoo e scherza : 'Allora non sono così lento!' : Non finisce mai di sorprendere. Che sia per una giocata in mezzo al campo, per un gol o per una dichiarazione, Paul Pogba non corre il rischio di risultare banale. Anzi, tutt'altro. Anche quando è in ...

Calciomercato Juventus – Pogba glissa : “tornare in bianconero? Quanti ricordi… ma per ora resto” : Paul Pogba parla dei rumor di mercato che lo vedrebbero pronto a ritornare alla Juventus: il francese spiega di avere tanti ricordi che lo legato ai bianconeri, ma rivela di stare bene allo United “Giocare con Ronaldo alla Juve? Ho pensato che era una cosa bella per la Juve. Ovviamente avere un giocatore come Cristiano è sempre un bene. Poi giocare con grandi giocatori come Ronaldo, come Messi, come Neymar è sempre un piacere. Oggi ...