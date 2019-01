Piazza Affari | seduta euforica per Juventus

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,43%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Tod's : Seduta vivace oggi per l' azienda di calzature di lusso , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Borse giù dopo dati Cina e Brexit. A Piazza Affari cade Monte Paschi : Il calo di import e export a Pechino a dicembre e la flessione nelle vendite auto nel Paese alimentano l'incertezza sui listini insieme al prolungato shutdown del governo federale americano e alla vigilia del voto del Parlamento inglese sulla Brexit. Vendite sul settore auto e a Milano anche sulle banche dopo la lettera Bce a Siena sui requisiti prudenziali 2019...

Safilo in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,34% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra ...

Piazza Affari in calo con auto - lusso e bancari. FTSE MIB -0 - 39% : Sul comparto pesano probabilmente le parole di Jerome Powell: ieri il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, ...

Piazza Affari in calo con auto - lusso e bancari. FTSE MIB -0 - 39% : Sul comparto pesano probabilmente le parole di Jerome Powell: ieri il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, ...

In evidenza Campari sul listino di Piazza Affari : Protagonista l' azienda attiva nel settore beverage , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,97%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Credem scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' Istituto di credito , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,45% sui valori precedenti. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Essilor : Bene il produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche , con un rialzo dell'1,99%. La tendenza ad una settimana di Essilor è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo - +1 - 26% - - corre la Doria : Scambi in positivo per l' indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 86.

In evidenza Acea sul listino di Piazza Affari : Prepotente rialzo per la multiutility capitolina , che mostra una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti. Il movimento di Acea , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Piovan : Effervescente Piovan , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,35%. L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del ...

Aeroporto di Bologna - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in perdita del 2,18%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un ...

Piazza Affari : in rally Tiscali : Brillante rialzo per la società di telecomunicazioni , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,95%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...