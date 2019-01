Piazza Affari | le raccomandazioni di Banca Akros

Piazza Affari in rosso con bancari e industriali. FTSE MIB -0 - 98% : In rosso anche le esportazioni, segno che l'interscambio commerciale della seconda economia del globo con il resto del mondo si sta deteriorando. A Milano troviamo in forte calo Moncler -3,2%, FCA -1,...

Piazza Affari : spinge in avanti Sias : Brillante rialzo per la holding , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,17%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sias più ...

Credem in caduta libera a Piazza Affari : Pressione sull' Istituto di credito , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,34%. La tendenza ad una settimana di Credem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Piovan : Affonda sul mercato Piovan , che soffre con un calo del 3,28%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Borse giù dopo dati Cina e crollo produzione Eurozona. Piazza Affari la peggiore : LA FRENATA DI PECHINO 14 gennaio 2019 Export e vendite di auto: doppia spia rossa per l'economia cinese Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati ...

Piazza Affari : vicina la fine del rialzo. I titoli buy e sell : Dagli Stati Uniti, e poi da tutto il mondo, era ripartita la vendita dei Treasury a favore dell'equity, con i primi che erano arrivati a rendimenti appiattiti su tutta la curva anche oltre il 3%. Ora ...

MPS cade a Piazza Affari : Comparto bancario sotto pressione a Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che cede oltre l'1,5%. Tra i player del settore, soffre Banco BPM , -3,21%, seguito da UBI , -2,23%, e ...

Mps - vendite sul titolo a Piazza Affari dopo i rilievi Bce : MILANO - Mps non riesce a fare prezzo in avvio a Piazza Affari. Il titolo, che segna un calo teorico di oltre il 6%, segui in diretta ,, paga i dubbi espressi dalla Bce venerdì scorso a Borsa chiusa ...

Piazza Affari apre in ribasso - Ftse Mib -0 - 65% a 19.163 punti : Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna infatti un calo dello 0,65% a 19.163 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda ...

Piazza Affari : seduta euforica per Juventus : Prepotente rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che mostra una salita bruciante del 2,22% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,43%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Tod's : Seduta vivace oggi per l' azienda di calzature di lusso , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Borse giù dopo dati Cina e Brexit. A Piazza Affari cade Monte Paschi : Il calo di import e export a Pechino a dicembre e la flessione nelle vendite auto nel Paese alimentano l'incertezza sui listini insieme al prolungato shutdown del governo federale americano e alla vigilia del voto del Parlamento inglese sulla Brexit. Vendite sul settore auto e a Milano anche sulle banche dopo la lettera Bce a Siena sui requisiti prudenziali 2019...

Safilo in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 3,34% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra ...