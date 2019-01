' Persone interessate al fascismo' | l' inserzione Facebook del deputato della Lega | è

gonews

: Solo per oggi e solo per persone davvero interessate e serie, faccio anche questo, dice. - NuNuZ_00 : Solo per oggi e solo per persone davvero interessate e serie, faccio anche questo, dice. - PaoloPaoloiole : Dal post di Dario Carmassi, Sindaco di Bientina.. Ho un'altra piccola storia da raccontare. Il fatto è semplice: un… - ralex1976 : @TIM4ULuca riporto vari disallineamenti sulla copertura xdsl/fibra provando la funzione verifica copertura dal sito… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Rosicate di meno e siate più buoni ", riferendosi a un grave fatto di cronaca: due giovani in scooter hanno lanciato liquido infiammabile su un senegalese . Episodio che è stato archiviato come 'non ...