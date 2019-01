Per un' archeologia che non guardi al passato

Archeologia : alla scoPerta del santuario nuragico di Santa Vittoria [VIDEO] : Il villaggio-santuario di Santa Vittoria, che deve il suo nome alla vicina chiesetta campestre, si estende per oltre 3 ettari nell’estremità sudoccidentale dell’altopiano della Giara, a Serri, in Sardegna. La definizione di santuario federale nuragico, coniata dall’archeologo Giovanni Lilliu, indica un luogo di culto frequentato da comunità di villaggio anche distanti tra loro. Generalmente dedicati al culto delle acque – ...

Archeologia - Antico Egitto : il 12 gennaio a Palermo la conferenza del prof. Zahi Hawass sulle recenti scoPerte : Si terrà a Palermo la conferenza del prof. Zahi Hawass, archeologo ed Egittologo, ambasciatore dei beni culturali egiziani nel mondo, sulle recenti scoperte nell’Antico Egitto. Il convegno avrà luogo sabato 12 gennaio 2019 alle ore 10 presso l’Aula Magna del Dipartimento Culture e Società in Viale delle Scienze, Ed. 15, piano V. L’iniziativa è organizzata da Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo, da BCsicilia e dalla Regione ...

Taranto Tutto pronto Per la "Notte Bianca dell'Archeologia' : prenotazioni da tutta la Puglia : Il ticket, al costo di 10 euro , ridotto 5 euro per i ragazzi da 8 a 17 anni, gratuito sotto gli 8 anni, include visite guidate, ingressi alle aree archeologiche, allestimenti, mostre, spettacoli e ...

Archeologia - Normandia : scavi nella cattedrale gotica di Bayeux - scoPerto sarcofago dei Merovingi : Durante scavi archeologici nell’area della cattedrale gotica di Bayeux, in Normandia è stato riportato alla luce un sarcofago dell’alto Medioevo, databile all’epoca dei Merovingi, la prima dinastia dei re franchi (VI-VII secolo). Il quotidiano locale “Ouest-France” riporta che il ritrovamento è avvenuto a 2 metri e mezzo di profondità: nel sarcofago in pietra sono state rinvenute le ossa di due persone diverse, una ...

Archeologia - Paestum : il Tempio di Nettuno a rischio Per l’intensificarsi di fenomeni meteo estremi : L’intensificazione di fenomeni meteo estremi stanno producendo effetti anche sul Tempio di Nettuno di Paestum, costruito 2500 anni fa dai coloni greci, conservato fino alla punta del frontone. “Ci siamo spaventati quando con i restauratori siamo saliti sul Tempio per un intervento periodico di manutenzione: il degrado, rilevato pochi mesi prima con un drone, era molto avanzato in un breve arco di tempo; ora l’idea è di avviare ...

Archeologia : divieti e consigli Per i visitatori degli Scavi di Pompei - niente più selfie e panini : Sono 22 i divieti e consigli comportamentali che scattano per i visitatori degli Scavi di Pompei: alcuni erano già adottati e si potevano leggere all’ingresso degli Scavi, altri sono nuovi. I divieti si rendono necessari impedire comportamenti disdicevoli nel sito archeologico tra i più famosi al mondo. Vietato quindi mangiare panini seduti sui banchi di quelle che erano antiche locande, come anche scattare selfie in piedi sulle colonne. ...