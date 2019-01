Per l' ecotassa Fca minaccia di rivedere piano di investimenti da 5 miliardi in Italia

Ecobonus ed ecotassa Per «pochi» modelli di veicoli : Il meccanismo Ecobonus-ecotassa è stato tarato per minimizzare l’impatto del nuovo tributo sull’acquisto di auto: la soglia di emissioni di CO2 oltre la quale si paga è tale da lasciare fuori anche molte suv diesel medio-grandi. Anche il bonus è stato di fatto limitato alle vetture elettriche e a poche ibride...

Manovra 2019 - non solo ecotassa - rincari e bollo auto : ecco cos’altro gli automobilisti devono assolutamente saPere : Approvata definitivamente la legge di Bilancio per il 2019. ecco in pochi punti tutto quello che c’è da sapere per gli automobilisti. – Ecobonus: come avevamo già scritto si tratta di incentivi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 sotto i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore ai 50 mila euro (iva esclusa), praticamente auto elettriche e alcune ibride. In caso di rottamazione il bonus arriva fino a 6000 euro. ...

Manovra - raffica di rincari sull'auto : non solo ecotassa - quanto spenderai di più Per l'assicurazione Rc Auto : Aumentano gas, Rc Auto e multe. E va già bene perché il leggero ritracciamento del petrolio ha fatto scendere la bolletta elettrica (con un risparmio di "ben" 50 centesimi l' anno). Come da tradizione la mazzata tariffaria arriva con il Natale. E potrebbe arrivare a oltre 900 euro a famiglia.

Ecotassa - la stangata non solo Per i suv : hai una berlina? Massacrato : Non solo i Suv . La nuova tassa sulle auto più inquinanti riguarderà anche le berline, i veicoli che superano una certa quantità di anidride carbonica per ogni chilometro percorso.

ECOTASSA 2019 - LE SOGLIE DEFINITIVE IN MANOVRA/ Ecosconto fino a 6mila euro solo Per chi rottama : MANOVRA, accordo sull'ECOTASSA in seno al governo, tagli su reddito di cittadinanza e quota 100. Confermati incentivi alle elettriche

Alfa Romeo : stangata da oltre 5 mila Euro Per le Quadrifoglio con Ecotassa e SuPerbollo

Ecotassa - parla il capo dei produttori di componenti Per auto : 'Un regalo alla Cina' : Il presidente dell'associazione europea dei componentisti, Roberto Vavassori, non ha dubbi sui danni che la nuova tassa riuscirà a portare non solo alle tasche degli italiani, ma anche all'economia ...

Ecotassa Per le Auto : di cosa si tratta. Chi colpirebbe e chi ne verrebbe esentato : L’Ecotassa sembra ormai un’improrogabile necessità per la ricerca di risorse e per incentivare l’acquisto di Auto nuove a bassa emissione di CO2, oppure Mild-Hybrid, o Full-Hybrid. Spingere all’acquisto di Auto nuove, o ancora Ibride comporta ovviamente (quando si inseriscano delle tasse sulle Auto più anziane, potenti e che emettano concentrazioni maggiori di CO2) ammazzare il Mercato dell’Usato. Si ripercorre ...

Ecotassa e suPerbollo - Una stangata da mille a 10 mila euro : Ok, la seconda versione dellEcotassa è certamente più digeribile della prima, che colpiva indiscriminatamente (e ingiustificatamente) la gran parte degli acquirenti di auto nuove. Però anche la correzione operata al Senato presenta delle criticità. Di metodo e di merito. Sul metodo perché è davvero poco ragionevole colpire con una sovrattassa una parte, ancorché minoritaria, del parco auto. Nel merito, perché una buona fetta di queste macchine è ...

Perché anche l'ultima versione dell'ecotassa è un pasticcio : Luigi Di Maio, ministro per lo Sviluppo economico, dopo avere percorso ad agosto la Sicilia bordo di pulmini elettrici, insieme ad Alessandro Di Battista, lo aveva già detto a fine settembre: "Uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello di creare un milione di auto elettriche entro il 2020.

Auto - fino a 6mila euro Per chi rottama | Ecotassa : salve le utilitarie : Confermato l'incentivo per l'acquisto di Auto elettriche ma a fronte della rottamazione di un'Auto fino a euro 4 e per l'acquisto di vetture che non costino più di 45mila euro più Iva. Tutti i nuovi numeri previsti dalla Manovra

Auto - ecoincentivi al top Per chi rottama. Ecotassa ridotta : Il difficile compromesso M5S-Lega sulla cosiddetta “Ecotassa” potrebbe concretizzarsi in un limite di 161 grammi di CO2 per chilometro per far scattare l’imposta e in un rinvio di tre mesi, a marzo, del meccanismo....

Ecotassa su auto più inquinanti fino a 2.500 euro. SuPerbonus fino a 6mila Per chi rottama : Arriva il Superbonus ma solo per chi rottama mentre l'Ecotassa resta e non tocca solo le auto di extra lusso: bloccati da giorni, i lavori in Parlamento sulla manovra non hanno ancora ripreso ma...

Ecotassa su auto più inquinanti fino a 2.500 euro. Bonus fino a 6mila Per chi rottama : Da 1.100 a 2.500 euro: tanto dovrà sborsare chi dal primo marzo 2019 comprerà un'auto inquinante. Quattro le soglie previste, che toccano anche macchine non di lusso: per i veicoli che emettono da 161 ...