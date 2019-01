Paolo Fox | oroscopo di oggi | le previsioni del 14 gennaio

lanostratv

: RT @alienlini: @francescoseghez no ma infatti, nel 2019 dipende dal segno zodiacale. Chiedi a Paolo Fox. - SabriNarci : RT @alienlini: @francescoseghez no ma infatti, nel 2019 dipende dal segno zodiacale. Chiedi a Paolo Fox. - AssicurazioniAt : Paolo Fox, le Previsioni dell’Oroscopo per Domani, 15 Gennaio 2019 - Pupugnao : Paolo Fox, le Previsioni dell’Oroscopo per Domani, 15 Gennaio 2019 -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)del giorno diFox: lea I Fatti VostriFox, dopo venerdì scorso, è tornato protagonista a I Fatti Vostri, lunedì 142019. Il programma ideato da Michele Guardì e condotto da Giò Di Tonno Giancarlo Magalli e Roberta Morise è andato in onda nel consueto orario dalle 12.30 alle 13.00.Fox ha svelato l’die ha chiuso la trasmissione di Rai2, in onda dal lunedì al venerdì, offrendo i suoi consigli per i dodici segni dello zodiaco. Anche ieri l’astrologo è stato protagonista sulla seconda rete a Mezzogiorno in Famiglia.Fox ha assegnato un numero di stelle, compreso tra due e cinque, ai dodici segni dello zodiaco in base alla fortuna riscontrata in amore e sul lavoro. L’astrologo, come fa spesso, ha invitato ancheil pubblico a casa a non credere ma verificare le sue parole....