Pallanuoto | Europa Cup 2019 | Italia-Olanda Programma | orario e tv

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa con l’Olanda per provare a blindare il primo posto : Ultimi giorni di ritiro per il Setterosa in vista della delicatissima sfida di Europa Cup contro l’Olanda: a Trieste le azzurre si giocano un pezzo di stagione ed è imperativo vincere per chiudere ogni discorso di primato nel girone. Le ragazze di Fabio Conti sono a punteggio pieno dopo due vittorie di misura in casa contro l’Ungheria e la Francia, e la vittoria esterna proprio ad Eindhoven che ha dato il via alla cavalcata della ...

Pallanuoto – Europa Cup : il Setterosa sfida l’Olanda ad Ostia : Il Setterosa si prepara per la sfida di Europa Cup contro l’Olanda ad Ostia Corre veloce il Setterosa che apre l’anno subito a lavoro in vista del primo match ufficiale in Europa Cup, contro l’Olanda a Trieste il 15 gennaio. Le azzurre si raduneranno ad Ostia al termine della final six di Coppa Italia fino al 12 gennaio. Ventiquattro le atlete convocate dal ct Fabio Conti che specifica: “Abbiamo allargato il lavoro ...

Pallanuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

Pallanuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : la Final Eight si disputerà a Spalato! Italia ad un passo dalla qualificazione : Buonissime notizie giungono per l’Italia della Pallanuoto: la Final Eight dell’Europa Cup si terrà a Spalato, in Croazia, con la compagine balcanica che diviene così già qualificata, in qualità di Paese ospitante, alla manifestazione. Tira un sospiro di sollievo il Settebello, che vede così scongiurata l’ipotesi che l’assegnazione andasse alla Francia. In quel caso infatti dal girone degli azzurri oltre alla compagine ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa chiude il 2018 in testa all’Europa Cup dopo tre partite molto sofferte : Il Setterosa ha portato a termine la missione: nonostante una partita terribilmente complicata le azzurre hanno vinto contro la Francia un match che alla vigilia sembrava dover essere molto più semplice e sono rimaste a punteggio pieno dopo gli altrettanto sofferti ed importantissimi successi in Olanda ed in casa con l’Ungheria. Il risultato è che le semifinali di Europa Cup sembrano più vicine (in attesa di capire chi la spunterà tra ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : un brutto Setterosa soffre e batte di misura la modesta Francia : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese a batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-6. Il Setterosa soffre ma batte le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 4-3 a fine terzo quarto. Il Setterosa soffre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 3-1 a metà gara. Il Setterosa spreca diverse superiorità : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 0-0. Azzurre per spazzare via le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : azzurre per spazzare via le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...