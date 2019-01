Palermo | M5S | ' nuovo centro commerciale è ennesimo mostro'

Protesta contro dl Sicurezza - presidio a Palermo e la Toscana farà ricorso. E Mantero (M5s) : “Decreto stupido” : Terzo giorno di proteste per i sindaci “disobbedienti” che non intendono applicare il decreto Sicurezza. Dopo lo scontro con i vicepremier e nonostante il tentativo di mediazione del premier Giuseppe Conte, oggi sono ricominciati gli attacchi da una parte e dall’altra. A Palermo un presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro ...

M5S : sabato Di Maio a Palermo : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Il vicepremier Luigi Di Maio, come apprende l'Adnkronos, sarà sabato a Palermo per incontrare i parlamentari siciliani ma anche un gruppo di imprenditori. Il ministro dell'Economia sarà nel capoluogo siciliano per tutta la giornata. Non è escluso, ma il programma è anc

M5s Palermo - la lettera di Ugo Forello : “La mia sostituzione da capogruppo è imbarazzante. Ma non lascio i 5 stelle” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Ugo Forello, consigliere comunale M5s di Palermo che il 12 novembre è stato sostituito da Antonino Randazzo come capogruppo dei pentastellati. Da esponente del MoVimento 5 Stelle ho vissuto con poco entusiasmo, ma nello stesso tempo con moderata fiducia, la formazione del governo giallo-verde, preoccupato che la convivenza con una forza così diversa, potesse comportare troppi compromessi dei nostri percorsi ...

Firme false M5s Palermo - l’ex consigliera : “Si decise di ricopiarle perché nessuno pensò fosse una cosa grave” : “Tutti i moduli con le Firme rischiavano di essere nulli. Perciò si decise di ricopiarle. Ma non c’è stata alcuna volontà di commettere un falso ai danni dei nostri sostenitori. Eravamo inesperti, nessuno pensò che potesse essere una cosa tanto grave”. In questo modo Claudia La Rocca, ex consigliera regionale del M5s, ha spiegato in aula la vicenda delle Firme ricopiate per presentare la lista dei pentastellati alle comunali di ...

