Padova | 10 ammiragli della Marina assolti per morte dei marinai su navi ‘imbottite’ di

(Di lunedì 14 gennaio 2019) LeMilitare Italiana erano, e in parte lo sono ancora, imbottite di amianto. Centinaia dii si sono ammalati di mesotelioma pleurico o di altre patologie asbesto correlate quando erano imbarcati sui natanti per aver respirato le fibre del minerale che si trovava un po’ in tutte le zone, dalla sala macchine ai dormitori, dalle cucine alle infermerie. Molti di loro sono morti, gli altri stanno ancora combattendo la battaglia a causa del “fuoco amico”, ovvero i danni subiti nell’esercizio del servizio. Nessuno è colpevole per quelle morti bianche.Il giudice del tribunale di, Chiara Bitozzi, ha assolto tutti gli alti ufficialiche avevano la responsabilità degli equipaggi etenutaflotta che ha continuato a solcare il mare anche dopo la messa al bando dell’amianto, che risale al 1992. Lo stesso pubblico ...