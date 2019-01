Pablo Iglesias ha spiegato meglio di chiunque perché il femminismo fa bene anche ai maschi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ci sono giorni nei quali è difficile non scoraggiarsi per come vanno le cose in Italia, soprattutto riguardo al livello di superficialità e sottovalutazione del sessismo e della banalizzazione della violenzale sulle donne, nelle parole così come nei fatti, dallo sport al mondo della comunicazione alla politica, senza risparmiare nessun ambito, sinistra compresa.Eppure, poco distante da qui, nella mediterranea e ‘caliente’ penisola iberica (non quindi in Canada o in Uruguay), c’è un leader politico che non teme di nominare la parola che tanto astio e livore scatena nei social nostrani appena emerge:. Veramente?Questo matto si chiama, ha quarant’anni (come età in mezzo tra Di Maio e Salvini), è deputato al Parlamento spagnolo per Podemos, partito che ha fondato nel 2014 e del quale è segretario.Anzi, lo era fino a qualche giorno fa.da fine ...